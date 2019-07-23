【親愛的熱愛的】楊紫「下身失蹤裝」成內地熱潮！萌不萌見人見智

《親愛的熱愛的》（舊名：《蜜汁燉魷魚》）自開播以來每天登上熱搜，網友天天為「童顏夫婦」瘋狂吶喊，由楊紫飾演的佟年，在劇中天然呆、可愛軟萌的個性，不僅漸漸的融化了韓商言（李現飾）這個大冰山，也讓許多粉絲為之瘋狂！其實我們的佟年不只個性可愛，連穿着都給人一種軟萌感，讓人看了不禁直呼：「好想保護她～～！」小編就為大家整理了4個「軟萌系穿搭」tips，讓妳也能擄獲心目中的韓商言！ 整理編輯：陸劇星球新北周迅

訣竅一｜ 馬卡龍色系準沒錯 ✓

從第一集開始佟年的穿搭多以白色、粉色系為主，其實粉嫩色系除了可以給人可愛的感覺，也能讓人看起來青春活力，符合魷小魚軟萌的個性，也讓她跟韓商言的年齡差距有比較明顯的落差。想給人可愛的感覺，馬卡龍色系準沒錯！

楊紫以一身「馬卡龍色系」的打扮撲倒李現。（《親愛的熱愛的》劇照）

訣竅二｜oversized落肩上衣 無辜可愛感get ♥︎

在劇中小魷魚的定番款除了粉嫩色調外，另一個就是落肩款上衣了！落肩款上衣顧名思義就是肩線不在位子上，給人一種oversize的視覺感，相對顯得人更嬌小，也給人一種慵懶、無辜、可愛的感覺！ 不過在搭配上要注意的是，因為已經是oversize了，在衣長的選擇上可以選擇短版落肩款，下身的搭配上長度也不宜太長，適當露出一點腿部及腳踝的線條，才不會看起來很笨重哦！

不少內地少女「有樣學樣」跟足楊紫的「軟萌系少女」打扮。（《親愛的熱愛的》劇照）

訣竅三｜長版上衣☓下身失蹤 小露女人味 ♥︎

除了粉嫩色跟落肩上衣之外，小魷魚在劇中也常以oversize帽T內搭開衩襯衫當做洋裝，這樣的搭配方式可以適當露出腿部線條，讓休閒的風格中又不失女人味，是一種非常簡單又有型的搭配方式！ 不過建議身高比較嬌小的女孩可以選擇像小魷魚這樣同色系的搭配，才不會有被截斷身材比例的感覺。

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訣竅四｜善用可愛配件 提升層次感 ✓

為了讓穿搭更有層次感，小魷魚在劇中幾乎每一套穿搭都會使用不同的配件來增加亮點。小編追了這麼多集下來發現，她最常使用的就是髮帶跟領巾了！這兩個單品除了是近年來相當流行的配件，讓人看起來減齡3歲，也是「隱形增高術」的好幫手，可以讓視線集中在上半身，讓人產生身材修長的錯覺（笑）。 想讓穿搭更有層次的女孩們，不妨從這兩項基本款單品入手吧！

楊紫戴上「軟萌系」頭飾，可愛卻不令人反感。（《親愛的熱愛的》劇照）

看完以上的介紹，有沒有更想嘗試看看魷小魚的軟萌系穿搭了呢？小編現在天天都期待被這對「童顏夫婦」灑狗糧啊～好希望他們就這樣一直甜蜜下去、原地結婚！！

【本文獲「陸劇星球」授權轉載，相關文章：2019陸劇》蜜汁燉魷魚/親愛的，熱愛的｜楊紫、李現主演 電視劇介紹、第一集開播時間、劇情預告片花絮】