【公子會】何雁詩自爆情傷　前度搭上好友出現猶如拍戲情節

藝人何雁詩（Stephanie）和男友鄭俊弘（Fred）愛得高調，間中都會在社交平台放閃。但原來Stephanie在遇上Fred之前，也遇過情傷，日前她在商台節目《公子會》自揭瘡疤，前度竟搭上好友，真的有如拍戲一樣！

Stephanie日前上節目《公子會》為新歌《包庇》宣傳，同時也講自己一段關於「包庇」對方的感情經歷。（影片截圖）

Stephanie在節目中講出過去的一段情傷，前度跟她拍拖了個多月的時候，認識了她的好友，然後竟然又搭上了她的這個朋友。不過當時的Stephanie跟好多少男少女一樣，雖然感覺到對方的端倪，但卻不願接受現實，她坦言︰「其實嗰段時間唔係我唔知，而係我自己畀好多藉口，比如佢話約咗嗰個朋友做一啲嘢啦，開頭會覺得唔舒服，做咩無啦啦會咁，但之後就會覺得可能我捉得佢太緊呢，可能我自己懷疑多咗呢。」

Stephanie時不時都同粉絲分享跟男友Fred的甜蜜。（Instagram@honganc）

Stephanie又話原來試過撞破對方，劇情猶如拍戲，她說︰「我哋兩個都係住嗰頭啦，我話不如我車埋佢出去，一架車出去食埋個lunch先各自喺嗰頭，都係出港島區做嘢，佢就話『好啊』，但係好好吓又話唔得，跟住我又出車，佢又出車，喺個條隧道度，我就見到佢架車喺前面，咁我就『呠』佢啦，我就揸架車去佢隔離見到佢同另外一個女仔。（森美︰就係你個frined啦？）係啊。」

Stephanie性格爽朗較「男仔頭」，在《公子會》被主持問到覺得自己哪一部份最有女人味，她竟然笑指是上圍，令主持們「笑爆咀」！（Instagram@honganc）

Stephanie又話︰「即係我明知好多嘢我眼睇到㗎喇。（森美︰即係你見到嗰次喺車度坐住你好朋友，你都畀藉口自己啊？）係啊，之後都覺得可能佢冇時間交代趕住出門口啫。（森美︰你之後有冇問佢啊？）有，話friend囉，陪佢去睇啲嘢咁樣。我都唔知點解好似鬼掩眼咁樣，但係其實係好辛苦嘅，因為你越縱容佢呢，佢就越做得多嘢，（劉翁︰你係咪嗰種包庇連提都唔敢提？）都會問嘅，佢會講好多大話㗎喇，佢會話約阿媽落去飲糖水，跟住就會幾個鐘完全唔聽電話嘅，都奇怪啦。」直到她的朋友打電話給她，說男生其實欺騙她們兩個，而且話她當時的男友可能會把Stephanie的事爆料給記者，她說︰「嗰個女仔話其實佢（男方）係想做新聞賣料畀人。」而Stephanie在這些經歷過後，現在被森美問到的時候，她都感嘆一句︰「痛啊！」她曾跟林師傑和謝東閔等人傳過緋聞，如今說的又不知道是誰呢？

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