陳庭欣將與10億富豪男友閃婚？　「有好多人恭喜我！」

現年31歲的2010年香港小姐冠軍陳庭欣（Toby）自從去年與有「沐浴露大王」之稱的彩豐行老闆楊振源（Benny）拍拖後，不但經常在社交網站放閃大曬幸福，更越愛越高調以老闆娘身份出席Benny的公司活動，完美融入男友的社交圈子。對於感情穩定的二人何時升級做夫婦亦成為外界關注，今日（13日）卻突然傳出二人的「閃婚」消息，但竟然只是虛傳？

Toby與彩豐行老闆Benny拍拖一年，屢次傳出婚訊。（陳庭欣IG：@toby_yanyan）

坐擁10億資產的Benny是娛樂圈中的優質筍盤，除了擁有化妝品生意外，更手持四個接近2億港元的物業，最近更豪花1000萬投資養生館。他的感情更多姿多采，六年前與育有兩子的前妻Macy離婚後，先後與孫慧雪及曾介入周永恆與趙頌茹婚姻的Ruby傳緋聞，直到去年6月與Toby公開拍拖，正式封盤。Toby雖然還未正式被男友求婚，但她過去接受傳媒訪問時坦承已視男友為結婚對象，更曾表示不介意做Benny兩位兒子的繼母。而二人亦早已有結婚共識，Toby更經常出席Benny的家庭聚會，身份備受肯定，二人之前更多次去外地預支蜜月。二人現只欠求婚一步，Toby坦言自己很重視求婚的過程，希望男方能夠跪地向她求婚。

二人亦早已有結婚共識，現在只欠求婚！（Benny IG）

Benny的Facebook頭像換成二人合照。（Benny Facebook）

Toby與Benny早於今年2月傳出過婚訊，今日雖然再次爆出「閃婚」消息，當事人Toby向《香港01》表示絕對不是真的：「搞錯咗喇，冇啲咁嘅事，太搞笑喇！」她笑言已經習慣被傳媒公開自己的婚訊，所以亦不再感到驚訝：「有好多人恭喜我，不過我都習慣架喇，之前都試過有雜誌喺年初一話我要結婚！」她笑言自己從沒主動對外提起結婚一事：「我諗啲記者都仲心急過我！」盼望她能盡快有好消息宣布。