女網紅爆搭上「fsf」意有所指　馮紹峰發聲明否認：截圖經過處理

內地藝人馮紹峰與趙麗穎於去年10月宣布結婚，今年3月更「升呢」做新手父母，一家三口溫馨滿瀉。然而，馮紹峰近日卻被指背着老婆出軌，趁着到成都拍劇期間與一名叫「Plimoly」女網紅約炮，消息傳出後馮紹峰飽受批評，最後他透過工作室出面澄清否認。

馮紹峰近日卻被指背着老婆出軌。（微博：@馮紹峰）

趙麗穎、馮紹峰於去年10月宣布結婚，今年3月，趙麗穎產子。（微博@馮紹峰）

近日一段微信的聊天截圖在網上瘋傳，對話中的一名女性向朋友透露自己與一個名叫「fsf」的已婚男士約會，不但收到對方送的名貴禮物，更疑似與對方多次在房間裏約炮：「他說他結了婚之後就很難受，覺得不自由了」、「fsf送了我一個好貴重的禮物」、「我只要一想到他可能在北京也會與其他女生約，我就煩躁」、「雖然他說只有我一個，但是我不信」。

一段微信聊天截圖在網上瘋傳，該名女網紅表示自己搭上一名已婚男子。（微博圖片）

一段微信聊天截圖在網上瘋傳，「fsf」令人聯想到這位人夫真實身份是馮紹峰，因為「fsf」跟馮的普通話拼音第一個字母一樣。（微博圖片）

女網紅表示與fsf一起食宵夜。（微博圖片）

一段微信聊天截圖在網上瘋傳，「趙麗音」令人聯想到馮紹峰的老婆趙麗穎。（微博圖片）

「fsf」與「趙麗音」引來揣測

雖然她一直以「fsf」稱呼該名已婚男士，不過「fsf」正正就是馮紹峰的普通話拼音第一個英文字母，再加上該名女生的朋友問她「是趙麗音到成都來了嗎？」，相似的諧音更令人懷疑二人所指的就是馮紹峰與趙麗穎。對話內容曝光後，這個女網友已經火速將貼文刪除，之後更聲稱「fsf是發順豐」的意思，被網民表示有欲蓋彌彰之嫌。

她後來聲稱「fsf」是發順豐的意思。（微博：@Plimoly）

馮紹峰工作室發聲明：截圖所示內容為虛假信息

雖然對話內容並沒有指名道姓，不過網民幾乎已經鎖定出軌的已婚男就是馮紹峰，傳言亦越傳越烈，他的工作室「iFengstudio」不得不出來撲火，並強烈表示惡意捏造的不實消息已嚴重損害馮紹峰的名譽：「網絡上傳播的成都女子於友人微信聊天截圖系經P圖處理，截圖所示內容亦係虛假信息，馮紹峰先生從未與其他女士發生不正當關係。」另外，公司目前將該事件委託律師處理。

馮紹峰工作室「iFengstudio」強烈表示惡意捏造的不實消息已嚴重損害馮紹峰的名譽。（馮紹峰工作室微博：@iFengstudio）

馮紹峰方面發聲明否認後，雖然有部分網民對於造謠者的惡意散播假消息感不忿，但馮紹峰依然未能取得部分網民的信任。有粉絲發現他的微博曾一度取消關注老婆趙麗穎，但之後又再次重新關注，異常行為令人懷疑。不少趙麗穎的粉絲對於偶像的處境大表心痛，更大罵馮紹峰：「自己的事情自己解決！」

馮紹峰被指與一名叫「Plimoly」女網紅約炮。（微博：@Plimoly）

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