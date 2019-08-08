內地「黑口罩」男網紅真實樣貌曝光　600萬粉絲幻想破滅因愛成恨

內地網紅「照騙」事件越揭越多，繼早前一個名叫「喬碧蘿殿下」的人氣女網紅被發現原來是一名50多歲的大媽後，引起不少風波，近日又爆出一位有「第一神秘男神」之稱的21歲男網紅「七鶴大人」的疑似「照騙」行為。 七鶴大人平時經常戴黑色口罩示人，眼神煞食，之前從來未曾公開過全臉，不過亦正因為此，粉絲對他有更多遐想和好奇心，可惜現在真面目曝光，幻想火速破滅。

七鶴大人有「第一神秘男神」之稱，神秘的面貌引發他人對他的遐想和好奇心。（微博圖片：@a七鶴大人）

他經常戴黑色口罩示人。（微博圖片：@a七鶴大人）

七鶴大人在抖音有670萬名粉絲。（微博圖片：@網紅趣聞）

七鶴大人雖然只露出半邊臉，不過他卻打扮得很用心，眼睛化上韓式眼妝，為眼神增添一股銳利的神秘氣息。再配搭上簡單利落的帥氣穿衣風格，令他魅力大增，更於內地直播平台「抖音」吸引多達670萬名粉絲關注。不少粉絲都很好奇七鶴大人的廬山真面目，而近日他的真實樣貌終於曝光，結果卻令粉絲大跌眼鏡，不但嘴巴部分突起，臉形看上去亦很像梯形，真實樣貌令人震驚，更被粉絲吐嘈：「真是個鴨嘴獸！」

七鶴大人的真實樣貌曝光後，被粉絲吐嘈像鴨嘴獸。（微博圖片：@網紅趣聞）

有網民爆料他本人人品不好。（微博圖片：@網紅趣聞）

粉絲吐嘈七鶴大人很像鴨嘴獸（左）和《多啦A夢》的小夫（右）。（網上圖片）

有網民表示他亦很像《多啦A夢》中的小夫（又名牙擦仔），更有不少網民留下嘲笑般的留言：「他只是不敢露臉的排骨男」、「還是做個半永久口罩吧」、「這種死要遮住下半張臉的肯定下半臉有缺陷啊」、「這樣的人都有600萬粉絲？」、「和那位大媽很般配」。更有網民爆料他其實私下人品差：「本人超級矮，我168，他比我矮很多很多，然後他那個時候坐在我對面桌子應該是對着手機直播，我男朋友和我都覺得挺娘的然後還是齙牙吧應該，因為他一不看手機就脫掉口罩了，沒想到是這麼大一網紅，直播的時候和私底下差很遠的比較粗魯。」

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