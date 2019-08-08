患先天性心臟病險放棄做偶像　李鎮赫：不煙、不酒、不碰咖啡因

韓國男團UP10TION成員李鎮赫透過Mnet選秀節目《Produce X 101》憑出眾實力和積極形象獲得極高人氣，雖然最後可惜地未能透過節目以X1成員身份出道，不過隨着節目結束，李鎮赫如今卻是節目中暫時發展得最順利的一位，不但收到十多個品牌廣告拍攝邀請、更涉獵綜藝節目和電視劇，工作接踵而來。昨日（7日）李鎮赫作客出演綜藝節目《Radio Star》，分享人氣急升的心情、小時候被孤立的經歷，並自爆自己原來患有先天性心臟病，險些放棄成為偶像。

李鎮赫透過Mnet選秀節目《Produce X 101》憑出眾實力和積極形象獲得極高人氣。（Twitter：@mnet_produce101）

李鎮赫作客出演綜藝節目《Radio Star》首度講述自己患有先天性心臟病。（MBC《Radio Star》影片截圖）

他在節目表示自己一出世，心臟瓣膜功能已經有缺憾：「我小時候以為每個人的胸口上都有傷口，直到小學四、五年級時才知道不是這樣，原來只有我才有的疤痕啊。本來我也覺得沒什麼，但之後這個病卻成為了絆腳石，準備成為偶像加入公司後，我的體力跟不上其他孩子，所以我就想『難道我真的要放棄成為偶像嗎？』」他解釋當時父母亦跟他說『辛苦就別堅持了』，只是他不想單單因為自己的病就放棄夢想，決定克服它，比其他人付出更多努力地練習。

李鎮赫跳舞實力非凡，但心臟病險些成為他做偶像的絆腳石。（Twitter：@MnetMcountdown）

李鎮赫形象陽光，親和力十足，大受粉絲喜愛。（Twitter：@TOPmedia_Kr）

李鎮赫笑言成為練習生後，連心臟狀態亦變好：「開始練習生生活後，心臟肌肉也變得發達，所以病也好轉了，連主診醫生都說沒有想過會這樣，雖然不是特殊病例，但真的很神奇，以為像這樣努力練習的話病反而會變得更嚴重的。現在我會也定期接受檢查。」他亦表示因為心臟原因，所以自己不吸煙、不飲酒，亦不碰任何咖啡因：「就只是吃好吃的東西，能增肥和健康的食物！」雖然已經出道4年，不過李鎮赫過去因為怕別人會以不好的眼光看待他，對於自己的病絕口不提，如今能夠輕鬆地談及此事，可見他已經放下包袱，能堅強面對自己的過去。

李鎮赫將於本週六（10日）在首爾舉行首個個人粉絲見面會《T.Y.F.L.》。（Twitter：@TOPmedia_Kr）

另外，李鎮赫將於本週六（10日）在首爾舉行首個個人粉絲見面會《T.Y.F.L.》，預售門票開票當日粉絲搶購至網站癱瘓，門票火速售罄，力證李鎮赫的高人氣。

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