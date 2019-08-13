林秀怡回應IG發文表態：係咪真係要咁忌諱？

社會動盪，每一個香港人心裏總有自己的想法，大家都可以在自己的平台發表意見，偏偏藝人就不能暢所欲言，一個不小心滑手按讚都可以令你粉身碎骨；由６月１２日到現在，大家都經歷了很多，亦有不少藝人勇於發聲，其中一位是林秀怡，在這段期間她有為很多事在IG發文，雖然大多數是擦邊球，開黑天窗，鼓勵大家登記做選民等，但今日有傳林秀怡將被缺席《十二傳說》宣傳，而她當了６年的音樂節目《樂勢力》主持亦突然沒有得繼續。



這個訪問是在７月中進行，林秀怡為無綫節目《輝哥為食遊II》宣傳，她說笑地表示宣傳之後，暫時沒有工作安排，說到當日在IG發文，她說：「我是有點衝動，不過....有天我在想，是不是要這麼忌諱？如果一個行業或者一個藝人，連自己少少思想都不可以表達呢？」

《輝哥為食遊II》由吳鍚輝同林秀怡主持，雖然在星期日播映，但收視不錯。（IG:kirbysau)

「我是有點衝動」



林秀怡這一年可算是收成期，兩套當第二女主角的劇集《婚姻合伙人》《十二傳說》，及當主持的《輝哥為食遊II》都有播映，一綫女星都未必有這個完美的鋪排，但她在這個上位期，剛好撞正社會動盪，而她亦在IG有感而發，林秀怡回想起來，她覺得有點衝動：「首先我沒有想到我的IG有人留意，到大家報導了，我才知道，我是有點衝動，之後都少說了點，我說其實大家都知我的立場，我看法就不再講了，大家知道就可以，其實好多網民都好明白我們藝人的位置，體諒我們的職業，多謝他們。」

林秀怡在《十二傳說》的戲份亦多，而且有發揮，令網民印象深刻。（《十二傳說》截圖）

「我前好少理呢啲....」



林秀怡的IG發文其實很温和，一點也不激進，只不過她是藝人，她不過是關心自己的家：「我以前都好少理會，突然之間你發現，你自己居住的地方發生這種事，你就想看一下為何會發生？純粹想看一下為何他們會這樣？為何會這樣發生？你會好奇吧？看完就知道，各個人看法都不同，每個人見解也不同。

《婚姻合伙人》林秀怡首度當第二女主角同陸永有不少令人難忘的場面。（《婚姻合伙人》截圖）

林秀怡１７歲入無綫，沒有後台亦不是有富家女，為當演員試過做侍應幫補生計，捱了十年她才有一些發揮的角色，可能因為今次事件，一鋪清袋，但她不後悔：「沒辦法，始終都發了文，未去到後悔，我都沒有刪除IG發文 公司沒有責備但有提醒，純粹提醒你一句，公司是出於關心，我其實已很幸運，有很多跟同期或比我更早入行的，還等著機會，有沒有新工作也不知道，但我比較樂觀，這麼多年，我都是不停經歷著可能沒有下套劇拍的日子，但總算是捱過了：其實我是低能，正如我沒有想過有人看我IG，有人看我IG的時候，我先驚訝，（delete IG post?）我有刪除ig stories 那些內容 IG發文其實沒有什麼大不了，我呼籲大家投票政府都有宣傳，政府都有賣廣告啦，我幫他們一把，（有冇諗過會之後冇哂嘢做？）就是沒有想過這個問題才發文，其實沒有什麼大不了，大家都是想香港快點好，大家都有自己的想法，或者大家都有想做的方法。」