Swarovski涉嫌「辱華」急道歉　代言人江疏影割席宣布解約

近日繼楊冪指其代言的意大利品牌Versace，最新推出的一款T－shirt將香港、澳門列為「國家」涉嫌「辱華」，嬲爆終止合作，內地超模劉雯代言的Coach亦發生同類型事件，火速宣布解約並終止合作之後，今日另一內地女星江疏影，亦透過工作室指出其代言品牌Swarovski（施華洛世奇）亦涉嫌「辱華」，已第一時間向品牌提出解約並終止合作，消息一出隨即登上微博熱搜。

楊冪終止同意大利品牌Versace合作。（網上圖片﹑Versace官網圖片）

Coach的T－shirt設計亦涉嫌有「辱華」之意。（Coach官網圖片）

事關有網友發現Swarovski在官網上將香港設定為country（國家），涉嫌有「辱華」，當事件愈傳愈烈之時Swarovski亦第一時間在官方微博發聲明作出道歉，指出全球各個國家和地區擁有上千個網站，目前他們亦正在逐一排查，盡全力在最短時間内糾正錯誤，相信用行動彌補是表達立場最好的選擇。並指出品牌從來都是堅決維護中國主權同領土完整，初心從未改變過，同時向品牌代言人江疏影道歉。

有網友指出Swarovski在官網上將香港亦設定為country（國家），涉嫌「辱華」。（微博圖片）

雖然Swarovski已經道歉，但江疏影一方就企硬堅決不接受，並同一日透過工作室發出聲明向品牌提出解約，並已停止一切合作關係，堅決表明一個中國原則：「堅決維護國家主權與領土完整。任何時刻，祖國主權和領土的完整神聖不可侵犯！」

江疏影已經宣布同品牌解約。（Swarovski微博圖片）