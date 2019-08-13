張藝興繼取消香港演唱會　再向「模糊中國領土主權」SAMSUNG解約

內地男星張藝興（Lay）昨日（12日）透過個人工作室在微博宣布，因香港近日發生的事情，以安全理由「不得不取消」原定於週六在亞博舉行的《大航海》巡迴演唱會香港站，現卻被網友踢爆原來另有內情，指他只是為未如理想的票房找下台階的藉口。

張藝興宣布以安全理由取消香港站演唱會。（微博：@張藝興工作室）

張藝興工作室發聲明表示，任何人都不願意看到香港目前發生的事情，但經多番考慮後決定以歌迷的安全為重，決定取消今次的演唱會。既站在歌迷安全立場，亦沒有像其他內地藝人一樣譴責香港的示威活動，似乎十分尊重兩地的粉絲。

不過，有手持多張演唱會飛的黃牛黨在網上大爆，張藝興的演唱會之所以取消，最大的原因是因為門票根本賣不出，不忿他竟然還能被讚「愛國愛港」：「香港張藝興票價都跌到2折了都還賣不掉門票，現在得了，給自己找一個台階來取消，這場空蕩蕩的演唱會還能順便給自己加上愛國愛港人設」、「為什麼取消心裏沒數嗎，怕是不想面對糊的事實吧」、「反正我一張香港張藝興都沒賣出去」，紛紛吐槽張藝興所發出的「聲明」。

黃牛黨在網上大爆取消的最大的原因，是因為門票根本賣不出。（微博：@吃瓜鵝每日速報）

黃牛黨在網上大爆取消的最大的原因，是因為門票根本賣不出。（微博：@吃瓜鵝每日速報）

黃牛黨在網上大爆取消的最大的原因，是因為門票根本賣不出。（微博：@吃瓜鵝每日速報）

雖然張藝興沒有將取消演唱會歸咎於政治身上，不過事隔一天，他再次透過工作室發聲明向「官網模糊中國領土主權」的「三星電子」解約，表明鮮明的立場：「經自查及嚴肅溝通我方所有代言品牌，在張藝興先生現有代言的所有品牌中，三星電子全球官網迄今仍存在着國家定義不清的情況。其模糊我國主權領土完整的行為已經嚴重傷害了中國同胞的民族感情，對此我們強烈譴責，且堅決不能容忍。」聲明在最後亦提到，將拒絕與所有對中國主權及領土完整存在任何模糊不清的立場與態度的團體或組織，因此宣布：「張藝興先生宣布與三星手機品牌正式解約。」

張藝興是「三星電子」（Samsung）的中國區代言人。（Samsung）