【小Q】受襲後首現身　任達華：遇到任何困難，我哋都應該向前

由改編自2004年日本小說《導盲犬小Q》的港口版《小Q》今日（14/8）於九展舉行愛心場。電影主演任達華（華哥）以及插曲《陪著你走》的主唱鄧小巧也有出席。

任達華（華哥）今日好精神。（葉志明攝）

自7月份在內地受襲後，華哥一直休養中，今日他出席電影愛心場時，右手仍需包扎繃帶，不過氣息就十分之好。他接受傳媒訪問，被問及康復進度時，他回答說：「其實傷勢都慢慢回復緊，不過都要一段時間嘅。我諗8個星期之內就會慢慢好返，呢段時間就盡量休息，同埋做啲物理治療。」

任達華（華哥）表示康復期間被屋企人餵到肥咗。（葉志明攝）

華哥又表示，康復中的這段時間最感激家人：「最多謝屋企兩位女神，個囡不嬲都鍾意整甜品我食，又中式又西式，又煲湯我飲。其實飲多咗好多湯水，水腫咗啦。」他再三感謝家人照顧，更形容屋企是「八星級的家」。

任達華（華哥）表示以後商演都會加強保安，叫大家放心。（葉志明攝）

這次在內地受襲，會否減少商演工作？他接受《香港01》訪問時說：「其實我成日都講，遇到任何困難，我哋都應該向前。我鍾意到世界各地拍戲，同埋以後商演都會加強少少保安，呢個大家可以放心放心，多謝晒。」他更表示這段時間會減少工作，多些陪伴屋企人。