【餘生，請多指教】肖戰新劇拍上流量女王楊紫　組成最甜蜜CP

內地最新的人氣王，一定非肖戰莫屬，在古裝劇《陳情令》的演出，俘虜了不少粉絲，對他下一部作品《餘生，請多指教》萬分期待，在新劇中他會飾演靚仔醫生，而女主角則是內地流量天后楊紫，合組成最甜蜜的CP。

肖戰在新劇飾演高冷帥醫生，實則內心溫柔浪漫。（《餘生，請多指教》官網）

楊紫在新劇飾演音樂系學生，跟肖戰一見鍾情。（《餘生，請多指教》官網）

今個夏季最火熱的內地劇《陳情令》，爆紅了兩位男主角肖戰及王一博，成為內地人氣小生，繼《陳情令》後，肖戰有三齣劇集《狼殿下》、《慶餘年》及《斗羅大陸》待播，9月則會有電影《誅仙》，工作一浪接一浪，新劇《飾生，請多指教》近日官宣了男女主角及其他演員，肖戰飾演靚仔醫生，而跟他成為一對的有《香蜜沉沉燼如霜》的楊紫，而這一對嶄新的CP，讓人相當期待。

肖戰憑內地劇《陳情令》，成為當紅小生。（劇照）

以下是肖戰高清美圖：

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內地劇《餘生，請多指教》，改編自柏林石匠的同名小說，肖戰飾演的顧魏，是腸胃外科醫生，外表冷酷，內心卻溫暖浪漫，楊紫飾演21歲音樂系主修大提琴的學生林之校，對感情遲鈍，愛上了卻勇往直前，義無反顧。劇中楊紫的老父從手術室推出來時，隨之出來的醫生正是肖戰，二人在醫院認識，一見鍾情，最後能否開花結果，留待觀眾慢慢追看。