【陳情令】李若彤演仙氣家主　外貌回春似24年前小龍女　

內地劇《陳情令》由兩大男神肖戰、王一博主演，播出後好評如潮，劇中講述五大世家互相傾軋，爾虞我詐，女角方面有宣璐及孟子義，還有港人熟悉的小龍女李若彤，古裝造型比起年青女星毫不遜色，百分百是凍齡女神，下文帶來李若彤24年來的微變化，超高顏值名副其實廿年如一日。

現時李若彤仍然活躍於演藝界，未停過拍劇。（李若彤微博圖片）

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李若彤最為人熟悉的作品，無疑是1995年跟古天樂合作的《神鵰俠侶》，飾演小龍女一角，至今仍被譽為最美姑姑，但其實李若彤於1990年已經入行，在電影《浪漫殺手自由人》客串王祖賢的同學，之後還有1992年電影《妖獸都市》及1994年的《飛虎雄心》。電視劇方面，除了《神鵰》，還有《天龍八部》的王語嫣，再一次被讚為最美的神仙姐姐。

李若彤少女時代，真係靚到Dum一聲。（李若彤微博圖片）

下圖是李若彤歷年外貌變化：

+ 8 + 7 + 6

2000年後，李若彤轉戰內地，拍過多齣膾炙人口的劇集，包括《楊門女將》、《秋香》、《武當》，至2014年再為無綫拍攝《女人俱樂部》，近年的內地作品有《斗破蒼穹》、《海棠經雨胭脂透》，而在新劇《陳情令》飾演姑蘇藍氏的家主藍翼，外貌溫柔婉約，具有仙氣，真實性格卻是殺伐果斷，要力壓其他四大世家的雄心，是一位厲害人物。最讓觀眾覺得神奇，是李若彤的外貌變化，比起24年前的小龍女，竟然相差無幾，歲月似乎未有留下痕跡，甚至比起其他兩位年輕女角宣璐及孟子義，憑氣質也能輕易取勝。

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下圖有李若彤高清靚相：