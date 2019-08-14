【多圖】劉芳岑被封台灣最美小學老師　長腿配熱褲穿梭校園

讀書時很多人也試過暗戀靚女Miss，對於情竇初開的小朋友，當然只是一個小小的幻想，但他們對於老師的一言一行，絕對銘記於心，對成長有著舉足輕重的影響。近日網上有位美女老師劉芳岑的相片被瘋傳，水汪汪大眼睛配上甜美笑容，還有172cm的模特兒身材，原來該名老師讀大學時已經當選校花，曾在綜藝節目亮相，當年志願是當一名老師，想不到不但夢想成真，更被網民封為「最美小學老師」。

23歲的劉芳岑被封最美小學老師，觀乎她的外貌確是實至名歸。（劉芳岑IG圖片）

近日在批踢踢(PTT)有網民Post出一張美女老師的照片，讓網民驚為天人，皆因該名女老師並非穿上傳統套裝，甚至不是長裙打扮，而是吊帶熱褲到校園上堂，網民紛紛表示希望可以重讀小學，甚至回想如果年輕時遇見這樣一位老師，肯定特別用心上課，逆轉人生。原來該名身材火辣，打扮性感，卻有著清純外貌的女老師，是曾經被節目《校花點點名》選中的屏東大學體育系的校花劉芳岑。

長腿配熱褲的老師，估計很多人也未遇見過。（劉芳岑IG圖片）

以下是最美老師劉芳岑高清美圖：

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美女老師劉芳岑現年23歲，擁有172cm身高的模特兒身材，當年在節目曾表示想當一名老師，4歲開始學舞的她，擁有天賦的修長身材，未當老師前曾是一名直播主，現時願望成真，在屏東一間小學當上老師，又不時在Instagram分享自己跟學生相處的點滴，不過網民最關注的還是她的平日生活，在IG所見，她不但上課時穿上熱褲，大晒白滑美腿，私生活也跟很多少女一樣，會打扮靚靚四處打卡，但部分相片以男友視角拍攝，相信她已經名花有主，各位巴打遲來一步啦。

穿上泳衣的老師，學生時代很少機會見到。（劉芳岑IG圖片）

以下是最美老師劉芳岑其他高清美圖：

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劉老師百分百是大美人，還有172cm的模特兒身材。（劉芳岑IG圖片）