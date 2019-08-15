楊丞琳P圖秘密被踢爆　大方承認「動手腳」：修了別處！

台灣「可愛教主」楊丞琳（Rainie）上月被男友李榮浩求婚成功，正式榮升準人妻。35歲的她除了擁有一張娃娃臉，身材更是維持得相當好，每次在社交網站分享近照，越來越美的美貌總是令人驚艷。然而，近日Rainie分享的一組穿搭照片卻不慎穿崩，露出粗糙的P圖痕跡，逗笑一眾網民。

35歲的楊丞琳除了擁有一張娃娃臉，身材更是維持得相當好。（楊丞琳IG：@rainie77）

Rainie甚有時尚觸覺，是不少女生心中的時尚指標，她經常與粉絲分享自己的日常穿搭、妝容甚至美甲的造型。不過日前她分享的一批「OOTD（Outfit of today）」的照片卻搞出個大笑話，她穿着簡約隨性的黑白造型，站在牆壁前大擺CHOK到盡的甫士，不但令只有1米6身高的她頓時變得像1米8一樣高，更盡顯自己的曲線美。不過竟然有粉絲大膽地踢爆Rainie的秘密：「第二張牆歪了啦，P的好！」，只見她身後的牆壁線條東歪西倒，一看就是動過手腳的痕跡。

她經常與粉絲分享自己的日常穿搭。（楊丞琳IG：@rainie77）

她頭上的牆壁線條東歪西倒，一看就是動過手腳的痕跡。（楊丞琳IG：@rainie77）

被網民發現自己偷偷P圖，Rainie不但沒有覺得丟臉，反而更加理直氣壯地承認：「最可怕的是，我完全沒修那邊（意味着修了別處）！」用幽默化解尷尬，果敢承認自己P圖過的事實，逗趣不少粉絲。其實，Rainie經常站在充滿線條的背景前擺甫士影相，要P圖的話其實亦相當考功夫，想知道Rainie的照片有沒有P圖過，看看她身後的直線有沒有變曲就能一清二楚了。

Rainie身後的直線有可能會「出賣她」。（楊丞琳IG：@rainie77）

Rainie經常站在充滿線條的背景前擺甫士影相。（楊丞琳IG：@rainie77）

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