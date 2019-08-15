韓國偶像傳情聖地不止明星運動會　有個場合連經理人都瞞到？

韓國女團Girl's Day成員惠利及Yura曾在tvN節目《人生酒館》中，大爆一年兩度的《偶像明星運動會》錄製，是男女偶像傳情的最好場合。她們更講過運動場內，大概會有10對情侶在場，連前男友、前前男友都有可能同場。而近日《TMI News》中，嘉賓金政模則大爆原來另有傳情的好地方？

第9集《TMI News》的主題，講到韓國偶像圈之中的情侶、夫妻和部份誤傳的假緋聞等。提起偶像戀愛，當然會令大家想起每年令粉絲又愛又恨的《偶像明星運動會》。當中已擔任偶運會多年主持的全炫茂講到，每次他坐在主持席上，總會見到幾對偶像情侶，形容他們會在200多名偶像中，互相對看傳情，彷彿世界只有二人一樣。經驗老到的他，更表示一看就知道誰正在曖昧中。

《TMI News》今集講到偶像間的兩大傳情地。（TMI News截圖）

嘉賓金政模則講到，除了偶運會外，另一個偶像首選的傳情地便是電台。他們表示雖然通常是同團成員一起去，但仍有各團派一代表的情況。在經理人無法進入廣播室的情況下，男女偶像就有機會在播放音樂，暫時關掉直播的期間，互相問對方的聯絡方法等。全炫茂更補充，如果電台節目沒有影片直播，就能輕易瞞過粉絲和經理人。

講到近期最Hit偶像情侶，當然是姜丹尼爾和TWICE志效。（Naver）

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