具惠善爆老公節目與現實不一　《我家的熊孩子》急刪安宰賢內容

昨天（18日）34歲韓國女演員具惠善突然更新個人IG，大爆老公安宰賢因倦怠期而想要提出離婚。由於二人曾甜蜜出演《新婚日記》，一直是韓國網民心中的模範夫妻，因此消息可說是非常震撼！剛好具惠善出演嘉賓的節目《我家的熊孩子》於昨天播出，備受關注的同時，制作組也需緊急重新剪接。

具惠善和安宰賢昨天爆出離婚後，令網民們非常震驚，後來二人所屬的經紀公司HB娛樂發聲明指「兩位演員因各種問題已到了無法維持婚姻生活的狀況，經過真摯的商議之後，決定協議離婚」。可是具惠善即晚在IG直斥公司講大話，強調兩人仍未達成離婚的協議外，事件更演變成最後決定離開公司。同一時間，具惠善有份擔任嘉賓的節目《我家的熊孩子》昨晚播出。具惠善原本分享了不少夫妻間的小事，令節目需要緊急進行編輯。

具惠善昨天在IG自爆安宰賢想離婚，震撼不少網民。（IG/@kookoo900）

按圖睇具惠善IG點講：

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昨晚播出的《我家的熊孩子》中，具惠善原本爆料了不少老公安宰賢私下的一面，又大膽公開與對方初吻的故事等。可是由於二人爆出離婚，節目組只好剪輯大部分內容。而播出的其中一部分中，主持人申東燁問到：「在家中會（和安宰賢）一起下廚嗎？」但具惠善竟回答：「都是叫外賣來吃…」由於安宰賢在《姜食堂》中，充分展示出高水準的廚藝，因此不少觀眾都羨慕具惠善擁有一位入得廚房的好老公，沒想到節目前後的差別相當大。

具惠善昨天出演《我家的熊孩子》嘉賓，提到安宰賢私下並不如上節目一樣？（我家的熊孩子截圖）