《PRODUCE X 101》男團X1變Excel One？　無視造馬傳聞下月照出道

韓國選秀節目《PRODUCE X 101》上週完結後，節目隨即爆出造馬的醜聞。造馬說過去三日，節目組一直神隱沒有回應，但另一邊已着手開始男團X1的出道準備，引來網民的不滿。懶理觀眾指控的情況下強行出道，究竟X1的星路會如I.O.I、Wanna One和IZ*ONE一樣順利嗎？

金曜漢、金宇碩、韓勝宇、宋亨俊、曹承衍、孫東杓、李翰潔、南到賢、車俊昊、姜敏熙和李垠尚從《PRODUCE X 101》中勝出後，官方預告由他們組成的X1將於下月27日正式出道，開始為期5年的活動。而且X1將與師兄Wanna One一樣，於首爾高尺天空巨蛋舉行出道Showcase。除此之外，公司亦已如火如荼地準備出道的工作，包括公布組合應援顏色及招募粉絲俱樂部會員等。可是X1即將華麗出道之際，節目組一直沒有回應粉絲提出的造馬指控，現時網上就有人以「Excel One」之名取笑組合。

《PRODUCE X 101》出身的X1將於下月27日出道。（FB/@x1official101）

粉絲貼出《PRODUCE X 101》疑似票數造馬的證據。（微博/@Luo_Bo）

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對於決賽出現票數疑似造馬，《PRODUCE X 101》神隱三日都沒有回應。直到今天有Mnet工作人員於向韓國傳媒《Sports Today》表示，雖然票數出現了明確的疑惑，可是比起公開整套統計過程去消除大眾的疑慮，節目偏向保持沈默，將不會回應造馬說。另一面，有X1粉絲擔心要是節目強行推組合出道，或會令X1背上造假的標籤5年，相信組合未來的言行都會備受大眾關注。

X1成員紛紛報到：

X1成員都有到官方Twitter上，向給予支持的粉絲道謝。（Twitter/@ x1members）