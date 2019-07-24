《PRODUCE X 101》粉絲集資怒告欺詐造馬　節目組終開腔道歉

韓國Mnet人氣選秀真人騷《PRODUCE X 101》上星期五（19/7）舉行總決賽，11位練習生金曜漢、金宇碩、韓勝宇、宋亨俊、曹承衍、孫東杓、李翰潔、南到賢、車俊昊、姜敏熙和李垠尚脫穎而出，組成限定男團X1。然而，有國民製作人（即觀眾）發現決賽當晚部分《PRODUCE X 101》練習生票差一模一樣，引發「造馬」疑雲，節目組至今仍未開腔回應爭議，有觀眾因而向放送審議委員會投訴，又有粉絲計劃向《PRODUCE X 101》節目組提出刑事起訴。

《PRODUCE X 101》決賽上，11位練習生金曜漢、金宇碩、韓勝宇、宋亨俊、曹承衍、孫東杓、李翰潔、南到賢、車俊昊、姜敏熙和李垠尚獲選為限定男團X1成員。（Twitter/@x1official101）

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有《PRODUCE X 101》粉絲籌募資金，組成「PRODUCE X 101真相查明委員會」，循法律渠道追究造馬疑雲。今日（24/7），辯護律師接受傳媒訪問，明言下星期內，將以《PRODUCE X 101》節目組涉嫌欺詐、妨礙公務罪等罪名，向首爾中央地方檢察廳提交起訴書，律師又指出，委員會又會就《PRODUCE X 101》引起的各種問題進行廣泛討論。

有網民發現練習生票差一致，引發造馬疑雲。（微博/@Luo_Bo）

《PRODUCE X 101》節目組沉默數天後，今日終於透過Facebook專頁，就票差相同一事引發爭議公開道歉，《PRODUCE X 101》節目組解釋，決賽當晚統計得票後，計算各練習生的得票率，並以複數法驗證最終排名，但過程中將得票率四捨五入至小數點第二位，然後將此結果換算的得票數傳送至直播現場，因此票差才會一模一樣。《PRODUCE X 101》節目組又強調，練習生排名沒有變動，日後會完善短信投票系統及統計的流程，並盡力製作更公平公正的節目。

《PRODUCE X 101》今日透過Facebook專頁，就票差相同一事引發爭議公開道歉。節目組解釋因四捨五入練習生的得票率，才會出現票差一致的現象，但節目組強調排名沒有任何改變。（《PRODUCE X 101》Facebook）

X1未出道即爭議不斷，未知能否順利一圓出道夢？（X1 Facebook專頁）

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