陳山聰親證11月1日娶圈外女友Apple　唔畀對方一百分：佢會驕傲！

陳山聰與他的圈外女友Apple拍拖多年感情穩定，近日就有傳兩人將會於今年11月1日假香港西九龍W Hotel舉行婚宴。有指山聰對婚訊一事保持低調，但她的多位圈中好友包括契姐伍詠薇、陳敏之、袁偉豪以及姚子羚等都已收到這個好消息，並已預留日子出席山聰的婚禮。據悉，向來好喜歡小朋友的山聰一直都恨有自己的小朋友，今年10月便43歲的他好心急想做爸爸，希望與Apple婚後盡快生B，組織幸福快樂的家庭。他的IG就有不少他抱B又或是同小朋友相處的相，見他笑到四萬咁口，真係成個慈父樣出晒嚟。

山聰同Apple好sweet。(IG@joelshanchung圖片)

其實山聰近年的事業發展愈來愈好，十分之努力搏殺賺錢，看來是要為成家立室做準備。他於《萬千星輝頒獎典禮2017》更憑住《同盟》奪得「最佳男配角」獎項，又於《TVB馬來西亞星光薈萃頒獎典禮2017》奪得「最喜愛TVB男配角」，演技和成績都獲得了肯定。而Apple多年來都在山聰的背後支持他，讓他可以專心工作。

山聰好鍾意小朋友。(IG@joelshanchung圖片)

親向記者證實婚訊：揀111純粹係個開心嘅日子

山聰自從跟Apple拍拖之後，事業運也愈來愈順利，還躍升上男一的位置，更奪埋獎，Apple可謂相當「旺夫」。據山聰的好友透露，山聰同Apple非常之夾得來，所以拍拖至今都十分恩愛，山聰亦已認定了Apple是他的未來老婆，Apple也早就融入了山聰的家庭生活以及朋友圈中。《香港01》向山聰求證他結婚的消息，他親證婚訊表示：「我哋係準備結婚。（當日會註冊加擺酒？） 其實我哋會簡簡單單，揀111純粹係個開心嘅日子。(婚後會趕生BB做爸爸？) 隨緣啦。」問到山聰是否給未來老婆Apple 100分，他即笑言：「99好喇，唔係佢會驕傲！」幸福之情洋溢。

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