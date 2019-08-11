【上海堡壘】舒淇鹿晗科幻片被狂轟　網民：要向《流浪地球》道歉

由舒淇、鹿晗、高以翔主演的內地科幻電影《上海堡壘》，8月9日在內地上映，但不論口碑定票房都強差人意，有影迷更批評電影完全比不上年頭上畫的《流浪地球》，直頭要公開道歉。 而《上海堡壘》劇組就竟在官方微博連發四條貼文，堅持新作不是爛片，更表示收到消息指，出現了「有償打低分」的事件，電影公司方面已在調查當中，到底誰是誰非呢？

《上海堡壘》上映後，口碑及票房都強差人意。（微博圖片）

《上海堡壘》改編自內地作家江南於2009年撰寫的同名科幻、愛情小說，故事講述在未來的世界，有外星黑暗力量攻擊地球，企圖奪取人類賴以生存的能源寶藏，國家的邊界被打破，各國精英組建聯合軍隊，人類團結一致抵抗外星侵略者。隨著紐約、東京、新德里等堡壘城市的陸續淪陷，上海－成為了人類最後的希望。

大學生江洋（鹿晗飾）追隨女指揮官林瀾（舒淇飾）進入了上海堡壘成為一名指揮員。外星勢力不斷發動猛烈襲擊，林瀾受命保護擊退外星人的秘密武器，江洋和幾個好友所在的「灰鷹小隊」則要迎戰外星侵略者，一場保衛人類的終極之戰將會在上海展開。

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《上海堡壘》要賺錢似乎相當布有難度

這部內地科幻電影《上海堡壘》曾經備受看好，據知，電影投資近4億元人民幣，加上宣傳費超過7千萬人民幣，成本近5億人民幣，莫講話要賺錢，電影要回本相信還有一大段距離。

電影上映首日，只拿到7400萬票房，在各大內地電影網站，評分都很愈來愈低，例如在豆瓣的評分已降至3.3分，有超過60%的用戶給了1星的評價。

網民：應該要向《流浪地球》道歉

有內地報道，截止8月11日，《上海堡壘》上映3天，終於艱難地破億。有影迷表示自己是《上海堡壘》小說的忠實粉絲，作品影響了他十年，一直很期待這個故事拍成電影，但今次看過這部戲後大感失望，情願這電影從來沒有出現過，「這部戲的計劃早就應該要胎死腹中」、更有網民指「要向《流浪地球》道歉」。

《上海堡壘》官方微博反撃：

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觀眾反映出現了「有償打低分」?

而面對一連串的批評、輿論的轟炸，《上海堡壘》的官方微博竟連發四條貼文，反擊大家對新戲的質疑，分享新戲的片段，然後反問大家「這是爛片？？？？」但之後就刪除以上的微博並向大家致歉，導演滕華濤更發文表示「很抱歉，因為我相信，沒有人想要去關上這扇閃著光的門。（意思是：國產科幻大門）。」

劇組又表示，他們陸續收到觀眾反映，指出現了「有償打低分」的事情，他們將會對此進行調查，同時很歡迎觀眾，提供線索及證據。有網友也嘲諷《上海堡壘》，「我們以為《流浪地球》是中國科幻元年的起點，但半年後《上海堡壘》就給科幻元年提前劃上終點了。」

劇組在社交平台表示，他們陸續收到觀眾反映，指出現了「有償打低分」的事情，他們將會對此進行調查。（微博圖片）

面對一連串的批評、輿論的轟炸，導演也有在網上發文回應事件，更表示聽到部分影迷的意見後感到難過。。（視覺中國）

官媒都踩埋一份

內地官媒《人民日報》更發文「《流浪地球》給國產科幻片長的臉，又被《上海堡壘》丟了》」而《北京晚報》更以「3.4分當頭一棒！《上海堡壘》用鹿晗打流量牌輸得一塌糊塗」為題報道，批評導演滕華濤，根本分不清自己是在拍科幻片還是偶像片。

截止8月11日，內地票房排第一的，暫時有上映了17日的內地動畫電影《哪吒之魔童降世》，至今已收超過34億人民幣，香港電影《使徒行者2︰諜影行動》在內地上映5日，已錄得4億人民幣票房，成績相當不錯。