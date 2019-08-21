具惠善大爆安宰賢酒後與女性玩曖昧　男方缺席新劇活動避風頭？

韓國演員具惠善星期日（18/8）大爆丈夫安宰賢因兩人婚姻步入倦怠期，堅持提出離婚，具惠善又稱被安宰賢與所屬公司HB娛樂老闆暗地裡謾罵，引起民眾嘩然。雖然有傳聞指具惠善才是先提出離婚的一方，但具惠善的代表律師分別於昨晚（20/8）和今日（21/8）否認有關說法，並指出安宰賢時常酒後與女性曖昧，令具惠善倍感壓力。

具惠善大爆丈夫安宰賢提出離婚，又稱被安宰賢與所屬公司HB娛樂老闆暗地裡謾罵，引起民眾嘩然。（IG/@kookoo900）

回顧安宰賢和具惠善甜蜜點滴

+ 12 + 11 + 10

具惠善方面提及，與安宰賢確曾進行婚姻協商，但沒有達成共識，亦沒有需要承擔婚變的責任。雖然安宰賢已經變心，對婚姻感倦怠，酒後與女性密切聯繫，但具惠善為母親病重一事疲於奔命，又希望守住家庭，所以沒有離婚的意願。具惠善與安宰賢同屬HB娛樂，但具惠善指責HB娛樂干涉藝人私生活，認為無法與HB娛樂共事，希望盡快結束合作關係。

具惠善指出安宰賢時常酒後與女性曖昧，但她仍沒有離婚意願。（視覺中國）

另外，韓國傳媒報道，安宰賢將不會出席MBC新劇《有瑕疵的人們》22日舉行的製作發布會，被推測是為了避免在場記者問及與具惠善的離婚風波。不過，HB娛樂否認有關說法，又稱當日舉行的不是製作發布會，而是電視劇博覽會活動。安宰賢因趕拍劇集，早於4星期前便確定無法出席，與個人事務無關。