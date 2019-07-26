【德魯納酒店】IU跨世紀靚足一千年　透視高冷性感造型秒殺觀眾

由IU和呂珍九主演的tvN韓劇《德魯納酒店》熱播，獲得非常好的收視外，亦成為了全城話題。劇情充滿新鮮感外，IU等人於劇中的復古造型更是大獲好評，造型師可說是立大功。第4集中，IU穿上V領透視性感連身裙更是詢問度甚高。

《德魯納酒店》中的IU飾演被困在酒店中千年的社長張滿月，而酒店中亦掛滿了她在不同時代的照片。近日劇組終於釋出IU由1897年到2019年的造型照，每個造型都非常吸睛出色外，IU的美貌可說是靚足一千年！不論是朝鮮時期、30年代或60年代，IU的打扮都充分突顯出各個時期的氛圍。

IU穿上傳統韓服，帶觀眾回到朝鮮時期。（FB/@tvNDrama）

按圖睇IU各年代造型：

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而IU在《德魯納酒店》中的每集的造型，都是網民討論的熱話之一。第4集中，IU曾穿着一條V領長袖連身短裙，再加上黑色透視高領衫，成功營造出高冷而不失性感的一面。由於造型與IU一向的可愛路線完全相反，因此再一次成為話題。對時裝有關心的觀眾也大讚造型滿分，建議初嘗小性感的女生，也可參考IU的多層着法。

IU這個高冷性感造型，大眾的詢問度非常高。（德魯納酒店截圖）

IU身穿的連身裙來自Alexander Wang，價值150萬韓元（約港幣9900元）。（Alexander Wang截圖）