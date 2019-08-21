【3日2夜】水著相得側面引網民不滿　蘇可欣：有4000個Like就post

暑假即將踏入尾聲，但並不意味著「女神」們會收起性感不再分享水著靚相，相反地為了捉緊「夏天的尾巴」更加落力與陽光玩遊戲。日前（20/8）《3日2夜》「激流女神」蘇可欣（Eunice So）在IG上分享沙灘水著照，並寫上：「說好的沙灘，終於來了。」不過網民似乎對這張側面不太滿意，紛紛留言要求正面照。

有冇正面相睇，就要靠大家隻手指...畀個Like啦。蘇可欣話夠4000Like就Post新相。（IG@eunice_shy）

她接受《香港01》訪問時，就解釋了Po福利照的原因：「得閒囇下先有動力Keep，因為着泳衣都唔想俾人話多肉，同埋嚟緊10月應該去韓國拍《3日2夜》，而家順便Keep下都好。」有網民要求正面照？「正面呢樣嘢就好隨心嘅，可能有日我心血來潮就會Share。」夠幾多Like有正面照？「如果有4000個Like咁多嘅話，到時就唯有順下大家意思啦。」

點解叫「激流女神」？其實因為蘇可欣主持《3日2夜》玩過激流艇而得名...



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IG Story有新相，好靚吖。（IG@eunice_shy）

在沙灘曬太陽，有沒有感受到羨慕或者欣賞的目光？她笑說：「因為沙灘啲救生員戴晒太陽眼鏡，我都見唔到佢哋有冇望，但係我喺佢哋面前影相，其實係我尷尬啲。再者，沙灘啲女仔不知幾好身材，同埋我影相都已經豁左出去，最多當睇唔到，哈哈。」