《權力遊戲》劇集版爛尾　無損原作者決定：小說結局已度好唔會改

HBO神劇《權力遊戲》（Game of Thrones）落幕後的爭議未停歇，原著作者George R. R. Martin也直呼：「這劇對我，不是好事。」但他並不是對劇集版的結局不滿，而是對於「權遊」實在太紅，讓他的生活少了非常多自由，卻多了很多外務，導致小說的進度嚴重拖延，他坦言：「本來應該刺激我加快腳步的，反而把我的速度拖慢了。」

原著作者George R. R. Martin坦言：「本來應該刺激我加快腳步的，反而把我的速度拖慢了。」（source﹔HBO）

George不是不知道外界對於「權遊」劇集完結篇有很兩極的反應，由於厭惡的聲音太強烈，喜愛與支持的聲音被掩蓋不少，他知道需要趁早把剩下的小說寫出來。已年過7旬的他，感到時光飛逝，只恨不能一天有48個小時、一個月有60天、一年有24個月。雖然《權》劇在HBO播畢，確實有將他肩上的壓力釋放了一大半。他解釋：「前幾年，我如果可以早點把書完成，就能夠繼續維持比劇集更超前的進度，可是這對我不是好事，因為如果哪一天文思泉湧，雖然文思泉湧也只能讓我寫出大概3、4頁，我就會覺得，天啊，我應該要快點把書完成，我不能只寫3、4頁，我應該一口氣寫完40頁才對。但戲一結束，我又能夠回到自己的速度了。」

《權力遊戲》改變了George的人生，他卻覺得書和劇集彼此關係密切但不能相提並論，且他對於劇集的結局引發的爭議，更強烈體會到要讓所有人都滿意是很難的，強調心中設定好的小說結局不會被任何意見扭轉。因此，有可能不滿意劇集的觀眾依然不會滿意，既然無法滿足所有人，他決定盡量滿足自己。

「冰與火之歌：權力遊戲」結局爭議不會對小說的內容造成任何改變。（冰與火之歌：權力遊戲劇照）

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