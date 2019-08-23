鬼節必睇10大恐怖韓劇！　鬼怪、李屍朝鮮都輸俾呢套神劇

鬼月來臨不敢看鬼片的話，就來看看鬼韓劇吧！韓劇也加入了「鬼」的元素，從驅魔到殭屍到靈魂，有的恐怖懸疑、有的溫暖動人，帶點懸疑帶點驚悚，但更多是淚水或是深刻的感動，讓人忍不住一集一集追下去！今天DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查出一年來網路討論聲量最高的十部以鬼為主題的韓劇，快來看看十部中你追了哪幾部？

TOP10：《今日的偵探》

今日的偵探由崔丹尼爾飾演主角金多日，最大的亮點在於「主角並不是活人」，而是鬼偵探！夾雜靈異懸疑和惡鬼鬥爭的精彩劇情，最後主角到底是不是真的死亡，成為所有觀眾最期待的結局，這部片也稍微偏向恐怖驚悚，節奏音樂都令人提心吊膽，會抱着被子覺得大魔王怎麼這麼美但又恐怖啊！

《今日的偵探》由崔丹尼爾主演。（《今日的偵探》劇照）

TOP9：《可愛又可怕的他》

由南韓國民女神宋智孝擔當演出的恐怖愛情喜劇，女主角撰寫的劇本意外成為現實，而劇本主角正是大明星男主角，兩個人的命運意外的牽動在一起～除了題材新穎之外，整個劇情從一開始好可怕到最後覺得好可愛，讓粉絲欲罷不能，是帶點搞笑和愛情泡泡，更獲得多項大獎的經典鬼劇。

《可愛又可怕的他》獲得多項大獎。（《可愛又可怕的他》劇照）

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分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年08月12日至2019年08月11日，共一年。系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『鬼韓劇』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

鬼節必睇10大韓劇。（DailyView網路溫度計授權使用）

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【本文由「DailyView 網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】