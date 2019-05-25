細數2019年韓國女團TOP 20　BLACKPINK都只係排第2？

近來有越來越多男女孩勇闖韓國演藝圈，長時間的培訓成為偶像出道，其中最成功的莫過於網民最愛的「台灣女孩」子瑜老婆，近來還有(G)I-DLE的舒華等，紅遍全世界，別忘記香港粉絲還在等妳們啊～快來開演唱會吧！而過去少女時代、2NE1女團巔峰盛世你已經參與，即將接棒的新生代你又怎麼能錯過呢？今天DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，從2009年出道至今，依舊實力在線、人才輩出的女團排名，哪個是你家老婆，快快來認領！

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TOP 10：MOMOLAND

2018年憑藉《BBoom BBoom》走紅的MOMOLAND，輕快舞風、好記舞步加上記憶點超足的旋律，火速席捲韓樂排行榜，MV更一舉破億，挾帶這股氣勢，3月她們再度推出《I'm so hot》，旋風拿下3個一位。可能有人不知道，MOMOLAND其實也是經過一番角逐而組團，團員舞台魅力強，綜藝感更是放得開，其中JooE登上《running man》的一集粉絲們可不能錯過啊！

TOP 9：ITZY

2019超狂新人ITZY是繼TWICE之後JYP力推個性女團，不同於TWICE的女友風，ITZY走女力風，展現豐沛的Girl Crush和爆發力，出道曲《DALLA DALLA》一推出就破千萬觀看，甚至出道僅僅9天就拿下音樂節目一位，比師姐還狂的實力，「怪物新人」名副其實！

TOP 8：EXID

韓娛「逆襲偶像」代表之一的EXID出道以來並未大紅，沈寂兩年，在推出《UP&DOWN》後，Hani一段直拍影片在粉絲圈流傳，讓她們重新受到關注，她更一舉成為眾多男粉心中的女神。不過今年她們仍抵擋不過合約風波，Hani和正花宣布不續約，但表明不會退出EXID，而續約的3名成員則先以個人活動為主，只是屆時要再看到5人合體活動恐怕要一段時間。

TOP 7：Gfriend

「想做你的女朋友！」最萌初戀系女團，成員清純的模樣就像國高中那個青澀甜美、純純戀愛的女友，瞬間回到當時那牽個小手就心跳超速的青春時期，這就是Gfriend的無限魅力！創下小公司也能超受關注的歷史，更在綜藝節目中展現了獨一無二的「超特級刀群舞」，無論速度怎麼變化都抓不到漏洞，可說是女團中整齊劃一的舞蹈配合實力範本！

TOP 6：APINK

長命、義氣女團之一的APINK，成員走過8個年頭，依舊不離棄續簽約，繼續和Panda邁入10年、20年。回想起甫出道的她們，撒嬌女友系的甜美風格，征服許多男粉，打下良好的基礎，之後憑藉《NoNoNo》、《Mr.Chu》等輕快的歌曲，橫掃多個音樂節目一位，站穩A級女團之一的地位。隨着年紀成長，她們新歌逐步轉向輕熟女風，仍獲得粉絲大力支持。

即睇2019年韓國女團TOP第5至第1位▼

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分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年05月21日至2019年05月20日，共一年。系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『2019韓國大勢女團』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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【本文由「DailyView 網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】