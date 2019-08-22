【娛樂風雲】一代女神飾演過氣女星　借母子戀與阿Dee修補關係

《娛樂風雲》日前播出的兩集「戀上我阿媽」當中，飾演練月美的李麗珍年輕時演藝事業曾經如日中天，不過因為誕下何啟華飾演的杜魯福後無法再於幕前演出而有心不甘，導演母子關係疏離。（《娛樂風雲》劇照）

由南方舞廳監製的ViuTV首部娛樂實況喜劇《娛樂風雲》，轉眼間已播至第6個星期。此劇可謂星光熠熠，除了有何啟華@ERROR（阿Dee）、胡希文、廖碧兒、陳國邦、盧覓雪及劉錫賢外，其中的一個驚喜，是邀請到闊別電視熒幕5年的李麗珍加入並飾演何啟華的媽媽。

自從2014年拍罷TVB劇集《女人俱樂部》後，李麗珍便再沒有參演港劇，事隔5年，今次久休復出，在ViuTV百集長劇《娛樂風雲》中飾演年輕時曾經是影視界當紅花旦的練月美，當年她因為遇上當時是臨記的杜魯福父親，結果懷下杜魯福（何啟華飾）。粗身大細的關係，她無奈迫息影，只好淡出娛樂圈。對此，練月美視親生子杜魯福是她不能再做幕前的一條刺，直接導致母子關係疏離。

杜魯福長大後成為演員，竟然在周克衛（陳炳銓飾）執導的新戲中遇上親生母親練月美（李麗珍飾），二人更要扮演母子戀，認真諷刺。（《娛樂風雲》劇照）

真母子演出母子戀

另一方面，月美一直希望復出，希望可以再次擔正做女主角，可惜苦無機會。就在此時她獲名導演周克衛（陳炳銓飾）邀請擔任新戲的女主角，飾演一個與兒子譜出「母子戀」的母親。月美本以為能憑此戲於娛樂圈復出，可惜在劇本圍讀的時候，她才知道戲中與自己一起演母子戀的男主角，竟然是親生仔杜魯福！！當杜魯福知道要與月美合演「母子戀」後，最終因無法接受此安排而決定辭演，周克衛導演亦因未能找到合適的男主角，新戲拍攝工作隨之停頓。但月美認為，這是一次能夠修補母子關係的契機，所以希望杜魯福能夠繼續飾演男主角，與自己上演這場「母子戀」。

為何退隱多時的月美竟然可以奪得新片女主角的位置？這一點觸動娛樂記者Michelle（譚凱倫飾）的神經，Michelle決定跟蹤月美，尋找真相！行動期間，Michelle拍到她與周克衛導演於酒店餐廳密會，隨後二人更一起上酒店房，Michelle覺得將會挖出更多秘密，於是決定再跟蹤下去，竟發現更多驚人秘密！