【娛樂風雲】女主角胡希文曾「被失蹤」　ViuTV稱另有正式海報

由7月中開始播放的ViuTV處境劇《娛樂風雲》於逢星期一至五晚20:00-20:30於99台播出，主要演員包括有何啟華@ERROR，胡希文、廖碧兒、李麗珍、袁富華、陳國邦等。但在開播之前，女主演之一胡希文（YoYo）卻曾在宣傳海報上失蹤，有網友亦有留言為YoYo抱不平－「套劇Poster冇女主角嘅？」、「連自己藝人都唔擺好過分」、「點解個名要放下面」。而在7月21日的《娛樂風雲》記者會當日，現場記者更表示司儀在介紹演員出場時，並沒有以真名介紹當日在場的胡希文，只稱呼她做角色名。

胡希文畢業於香港演藝學院，現時是ViuTV合約藝人，在去年年尾播出的ViuTV劇集《做演藝嘅》中擔任女主角，《娛樂風雲》是後續之作。

較早之前ViuTV曾公開的《娛樂風雲》宣傳海報上，並無胡希文的照片，而名字則放置在第二行、字體較細的演員名單上。（Instagram@viutv）

胡希文當日亦有接受傳媒訪問，被問到關於海報的事情時，她說：「想怪都唔知怪邊個。」（資料圖片）

監製南方舞廳：無回應

為了解胡希文在海報上「失蹤」的真相，《香港01》記者曾致透過ViuTV公關詢問，希望知道胡希文「失蹤」的原因、海報設計時的準則、海報設計的用意以及該海報是否一個錯誤等資訊，南方舞廳表示「無回應」，而ViuTV亦向記者提供另一張海報，並稱此海報是「正式」海報。

「正式」海報今次一個不漏，而之前「被失蹤」的胡希文亦坐在正中間。（ViuTV公關提供）

公司策略？

雖然南方舞廳並沒有正面回覆「海報事件」，但在影視作品中，女主角沒有出現在宣傳海報上實屬少數。胡希文接受《香港01》記者訪問時表示：「可能係公司嘅策略安排，公司宣傳方法唔太清楚，可能之後仲會岀其他，始終係100集，宣傳逐啲逐啲出唔岀奇，不過我真係唔係好清楚。」又稱在拍另一幅全體海報當日，中途更全部人一起為飾演記者的譚凱倫食飯慶生：「我係一個新人，而家只演好自己嘅戲，亦好多謝公司比咁多機會我，仲有好多嘢我喺需要學習，尤其是喺娛樂圈，呢啲應該就係娛樂風雲啦。」