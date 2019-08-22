安宰賢曾自爆愛豐滿上圍　因具惠善被網民惡搞成「乳頭鑑定師」

近日韓國娛樂圈最熱門新聞，必定是具惠善與安宰賢離婚風波，兩人昨晚（21/8）透過Instagram隔空互罵，其中具惠善自爆被安宰賢嫌棄沒有一對性感的乳頭，所以想要離婚，引起網民嘩然。安宰賢其後更被人翻舊帳，指他過往曾直言喜歡女性擁有豐滿上圍，與具惠善的說法頗為相似。

具惠善與安宰賢昨晚透過Instagram隔空互罵，其中具惠善自爆被安宰賢嫌棄沒有一對性感的乳頭而離婚。（網上圖片）

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安宰賢2014年擔任JTBC《魔女狩獵》嘉賓，與主持申東燁、成始璄、許志雄，還有嘉賓周元等人討論兩性問題。被問及女性最有魅力的身體部位，安宰賢一度語塞稱：「不…不是胸部嗎？」，又補充強調：「越大越好吧？」、「豐滿的…豐滿的…但不用去到這樣大。」

安宰賢2014年擔任JTBC《魔女狩獵》嘉賓，曾稱女性最有魅力的身體部位是胸部。（《魔女狩獵》畫面）

回顧安宰賢在《魔女狩獵》之言論

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雖然安宰賢言談間神色尷尬，但具惠善爆出安宰賢的「乳頭論」，令網民認為安宰賢在《魔女狩獵》所言是真心話，不單激起網民怒火，更惡搞安宰賢的維基百科，在職業和暱稱加上「乳頭鑑定師」、「安奶頭」、「渣男」、「軟飯男」等字眼，目前有關字詞已被刪除。