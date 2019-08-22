安宰賢欲全面公開與具惠善對話紀錄　即遭女方一句反駁

韓國演員具惠善與安宰賢離婚風波越鬧越大，安宰賢昨日（21/8）透過Instagram指責具惠善在分居期間擅闖他所住的地方，又稱具惠善嫌他計算的離婚協議金不足，要求擁有二人同居的房子；具惠善隨即反駁安宰賢說法，表示過往一手包辦家務，而安宰賢所住的房子的裝修費亦是由她付款，因而索取「勞動費」。具惠善更自爆被安宰賢嫌棄沒有一對性感的乳頭，所以想要離婚。一眾韓劇迷看着昔日恩愛夫婦公開互相指責，不單感到非常痛心，亦不知道雙方說法孰真是假。

具惠善爆跟安宰賢離婚原因：他嫌棄我乳頭不性感！

具惠善與安宰賢昔日非常恩愛，如今卻公開互相指責，令人唏噓不已。（視覺中國）

今日（22/8），安宰賢方面透露，對於具惠善的說法感到冤枉，所以計劃在本周內，公開與具惠善之間所有Kakao Talk和短訊聊天記錄。不過，韓國傳媒報道有關消息後，具惠善立刻透過Instagram反駁：「我不用Kakao Talk喔～不要作無謂準備，背叛者啊。」韓國傳媒亦因應具惠善的說法修正報道。

安宰賢方面計劃在本周內，公開與具惠善之間所有Kakao Talk和短訊聊天記錄，還原事件真相。（視覺中國）

韓國傳媒報道有關消息後，具惠善立刻透過Instagram反駁：「我不用Kakao Talk喔～不要作無謂準備，背叛者啊。」（視覺中國）

另外，不少韓國網民在tvN綜藝節目《新西遊記6》官方網站留言，要求安宰賢退出即將開拍的《新西遊記7》，留言包括：「要求安宰賢退出」、「看到安宰賢感到不便」、「安宰賢在《新西遊記》包裝愛妻形象，真是受騙了」，從爆出離婚消息的本月18日起，已有超過46頁留言要求安宰賢退出。tvN表示，《新西遊記7》目前仍未確定播出、製作等日程。

tvN綜藝節目《新西遊記7》計劃開拍，如今因安宰賢形象受損而蒙上陰影。（《新西遊記》Facebook）

不少韓國網民在tvN綜藝節目《新西遊記6》官方網站留言，要求安宰賢退出計劃開拍的《新西遊記7》。（《新西遊記6》官方網站）

回顧安宰賢和具惠善公開放閃甜蜜時光