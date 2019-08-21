具惠善爆跟安宰賢離婚原因：他嫌棄我乳頭不性感！

具惠善和安宰賢週日（18日）爆出離婚說，女方指是男方因步入倦怠期而提出離婚，網上亦有不少消息指，安宰賢酒後與女性有曖昧關係，所有箭頭可說是幾乎全部指向他。而神隱三天的安宰賢今天終現身，在IG發聲明，大爆二人早在7月30日已達成離婚協議，具惠善更在分居後闖入其住所。

安宰賢在離婚說爆發後，終於在IG為事件開腔。他表示早於上月30日，已與具惠善完成離婚協議，但由於婚姻是二人的私事，因此從未有向大眾公開，直至最近有酒後與女性曖昧的謠言傳出，他才打破沈默回應事件。安宰賢聲明中提到，3年的婚姻生活雖然幸福，但亦是精神最疲累的一段時間。最終安宰賢在二人未達成共識前，決定先搬家亦向女方支付計算好的離婚協議金，可是當時具惠善以協議金不足為由，提出要求擁有二人同居的房子。

安宰賢神隱三天後，終首次開口回應離婚說。（IG/@aagbanjh截圖）

接睇圖具惠善IG：

安宰賢更大爆分居後，8月8日因離婚一事與公司代表開會，隔日晚上具惠善竟向大廈警衛講大話而得到安宰賢單位的鎖匙，並突然進入他的住所。安宰賢表示具惠善接着開始查他的手機外，更進行錄音，令正在睡覺的他非常震驚外，亦更令他想要離婚的決心更堅定。而幾日後，具惠善突然改變想法和男方同意離婚，但就加上要賣掉同居住所等的要求。至於講到具惠善指控，安宰賢與公司在未有達成共識前，擅自發聲明回應，男方就講到他只是與公司共享未來會發生的事，而非主動讓公司介入。

安宰賢大爆早於上月30日，已與具惠善完成離婚協議。（IG/@aagbanjh）

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聲明中安宰賢更自爆婚後的一年4個月來，一直需要接受精神科治療，並服用抑鬱症藥物。他講到：「作為一名丈夫，我盡了最大的努力，從沒有做過羞愧的事，我想保護這個家庭。」可是對於具惠善在長時間的對話後，仍一直對外重複被歪曲的事實，令他更加覺得自己沒有信心維繫這一段婚姻。另外安宰賢也對受影響，以及受傷害的人致歉。

安宰賢就事件首次回應後，具惠善亦於晚上約9時更新IG「反駁」解釋協議金的部分。具惠善表示安宰賢所住的房子的裝修費，是由自己付款，加上家務也是100%由她完成等，因此她才會向安宰賢收取「勞動費」。他更講到自己因愛犬離世而患上抑鬱症，當精神逐漸康復時，卻親眼親耳見到老公喝醉後，與其他女生通電話。具惠善又補充，安宰賢生日時，她用心準備了拌牛肉但對方只吃了一兩下就外出與友人慶祝，亦替安宰賢家人安裝冷氣和雪櫃等電器。

具惠善更大爆安宰賢會在家中，播放着關於倦怠期的歌曲，當她問到老公「我做錯了甚麼？」時，安宰賢竟回答，覺得具惠善不夠性感，覺得具惠善沒有一對性感的乳頭，所以想要離婚。最後具惠善形容自是一個住在家中的幽靈，講到「你曾經那麼愛過的女人，變成了僵屍，現在也是。」

具惠善即時再更新IG反撃，爆安宰賢嫌棄她沒有性感的乳頭。（IG/@kookoo900）

安宰賢更講到婚後一年4個月間，需要接受精神科治療。（IG/@aagbanjh）