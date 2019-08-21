許家傑爆選「港男」為挑戰自己　唔做會計做演藝︰想趁後生浪漫吓

許家傑在《愛·回家之開心速遞》中飾演「送水輝」一角令他大受歡迎，和「大小姐」（林淑敏飾）組成的「蓮輝CP」更加令觀眾印象深刻。2009年參加香港先生選舉得冠軍後入行，高大有型是他給外界的印象，不過日前他在電台節目《1圈圈》中講到原來自己小時候曾患語言障礙，更自稱在中學時期是「薯嘜」一名。入行之後的他，曾經有一段失意的日子，需要借錢解決生活所需。

《愛·回家之開心速遞》中林淑敏和許家傑組成的「蓮輝CP」大受歡迎。（Instagram@jackhero5）

《香港01》記者致電許家傑，他大談更多當年的辛酸史。本來做核數和會計的他，一開始選「港男」只是想挑戰自己，他坦言︰「想喺安穩之前，趁後生浪漫吓。」他自言一開始入無綫是一名「怕羞仔」，個性本來就比較內向，不懂與陌生人打交道，直到後來才慢慢改變。而他指在剛剛入行時，有「港男」冠軍的加持，是「萬千寵愛在一身」，但後來漸漸出現變化，「本來有啲角色嘅位，跟住冇咗，我過咗個新鮮感之後，就同一個普通藝員冇分別。」有做過「路人甲」的角色，也有大部分是做「群戲」的角色，角色有名字，但可能整套戲只有兩﹑三句對白，選完「港男」後兩﹑三年都經歷著這段日子，他也自言那段時間是有怨天尤人的，會覺得︰「點解人哋就有好嘢做，或者人哋有角色我就冇，不過客觀睇我其實唔係讀戲劇出身，所以叫我去做戲都唔知做啲咩好。」

許家傑除了喜歡打籃球，都喜歡健身練大隻。（Instagram@jackhero5）

許家傑覺得後來自己找到了自己喜歡做的事，才會堅持下去。這段日子能夠捱得過，他覺得是因為一個人的出現，他就是黃光亮，他說︰「我以前入TVB（個人）好驚嘅，我又唔係真係有戲劇基礎，所以我拍戲好易緊張，成日都驚自己做錯，直到遇到亮哥，所以喺佢身上學到好多做人嘅道理。」在他身上，除了學到在喜歡的事上到爭取，和學到了不怕窮和「抵得諗」，對許家傑有很多啟發，他說︰「比如有啲job，有啲我哋叫『搲撈』，我以前不嬲都唔做呢樣嘢，我做過一兩次，第一效果冇乜，第二個感覺好難受。即係真係行入去監製房度敲門，介紹自己，叫人如果有咩角色啱嘅可以考慮吓我。」直到後來，他才放得開，真的會走到監製房坦白跟對方說，「我撈咗幾年，搞唔掂啊，畀啲嘢嚟做啊」，他發覺其實好平常，只是自己將這件事看得太大。

許家傑指黃光亮幫了他很多，應該可以算是他的啟蒙恩師。《愛·回家之開心速遞》中林淑敏和許家傑組成的「蓮輝CP」大受歡迎。（Instagram@jackhero5）

許家傑也談及在早期有一段時間要靠問銀行借錢，因為收入不穩定，有時兩﹑三萬一個月，有時又只有幾千元收入，沒有給家用，而主要借錢都是用來解決生活開支﹑養車和報讀演藝班，他說又未到好拮据，最多借過幾萬元，每個月逐點還錢也可以。直到遇到「送水輝」這個角色，他直言這個角色在經濟上幫到他不少，但在演藝路上，其他的角色對他來說更加重要。不過關於「送水輝」，原來許家傑在一開始對這個角色些嫌棄，他說︰「嗰時我仲有啲嫌棄佢（送水輝），有諗『吓，要做好似出租男』。嗰刻其實自己個心都有啲囉囉攣，但係後來就諗是但啦，做戲啫。」後來迴響正面，相信也是他意料不及的。

點擊下圖睇吓更多靚相︰