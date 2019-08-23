【容祖兒演唱會】與Supper Moment合唱　送求婚歌迷《華麗邂逅》

容祖兒《PRETTY CRAZY》紅館演唱會嘉賓名單雖然一早便已外流，但歌迷仍然十分期待，除了因為可以Live到限定團體之外，Joey與他們的對話交流也是重點，昨晚終於等到Supper Moment，而Joey的一時口誤又成功逗笑全場，連Sunny當下也被嚇到呆一呆！

「啲人呀日日打電話嚟問我，你今晚咩嘉賓？有咩嘉賓重要咩？依家到底嘉賓係主菜，定係我係主菜，豈有此理！今晚就唔畀主菜你哋食，直接食宵夜！喺呢個時候，大家準備好未呀？」Joey chok聲說：「我要你哋唔好吝嗇自己嘅尖叫聲，你哋要叫得大聲過佢哋！」便隨即奏起的音樂，Supper Moment亦同時從升降舞台中出現，與Joey合唱《幸福之歌》。

Supper Moment與Joey合唱了《幸福之歌》。

歌畢，Sunny等不及便立刻與Joey分享感受：「今日真係好開心，因為頭先我哋都諗緊，其實Supper Moment係因為你而第一次做紅館四面台。」Joey聽着聽着，表情由錯愕變為一臉「知你籠野」的笑容：「你哋咁都搵到嘢講！好嘢喎！」Sunny便解釋道：「四面台真係第一次！」Joey立刻回話：「好快就到你哋啦！」話鋒一轉，Joey開始介紹Supper Moment的團員，好奇心大爆發的對着Sunny說：「我今日先知道你叫『仕燊』，時薪幾多呀你？」對於Sunny來說，名字的笑話應該已是老梗，他笑着輕鬆應對：「我今晚時薪應該高啲嘅！」

在介紹環節後，Joey突然剖白心情：「今次演唱會，我將我心裏面最想合作嘅伙伴同單位都請晒上台㗎啦！同埋呢，大家都見到今晚係Supper Moment，都問可唔可以『調』呀？」看到Sunny完全呆了看着自己，Joey開始有點緊張地解決：「即係我要睇Supper Moment囉！」才讓Sunny恍然大悟：「因為我聽到另一個字，可唔可以『調』呀？」讓Joey笑到無法說完整句子，Sunny在這時便馬上揭曉下首合唱歌：「我終於可以喺容祖兒面前『告解』啦！」讓現場歌迷立即歡呼聲不絕，Joey立即說：「我話畀你聽，呢首歌喺呢個騷係冇出現過嘅，甚至喺謝霆鋒嚟嗰晚佢都冇唱，所以好奇怪，係唔係特登留返畀你呀？」Sunny便打趣說：「咁我盡量用謝霆鋒個腔口唱！」便終於合唱了連日從未出現的《告解》。

第二首合唱歌《告解》更是在今次演唱會中首次演唱的歌曲。

送走嘉賓Joey繼續演出時，突然發現台下有歌迷正在求婚，便走近他們並高呼：「做咩事呀你！做咩騎劫我個場求婚呀？」並詢問歌迷為甚麼突然想結婚，然後藉口看戒指：「畀隻戒指我睇下大唔大隻？」接過戒指盒後，看到英皇珠寶更打趣問男歌迷是不是臥底，便取出戒指，用着和事佬語氣說：「帶咗佢啦，唔好阻住啦！錫啖先啦！」看到歌迷成功戴上婚戒後，便大呼：「呢啲人真係無恥呀！喺我場製造浪漫同難忘氣氛！」更貼心送上《華麗邂逅》，並祝福二人「白頭到老，永結同心」，十分甜蜜！

Joey為求婚歌迷送上甜蜜情歌《華麗邂逅》。