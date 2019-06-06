【親親麗南】首踏台板與蘇玉華鬥戲　葉德嫻：好似坐過山車咁！

由葉德嫻、蘇玉華、潘燦良、凌文龍主演的舞台劇《親親麗南》，4日、5日一連兩場在香港藝術中心壽臣劇院舉行公開圍讀，並圓滿落下帷幕。《親親麗南》（The Beauty Queen of Leenane）是電影《廣告牌殺人事件》編導馬田麥當奴（Martin McDonagh）的成名作，亦是威尼斯影后葉德嫻首踏台板之作，即使只是圍讀，沒有佈景、燈光和道具，兩場圍讀仍然坐無虛席，大批觀眾排隊入場觀賞，把藝術中心壽臣劇場前台擠得水洩不通，場面壯觀。

舞台劇《親親麗南》將在12起公映。

在約一個半小時的圍讀中，影后葉德嫻發揮其精湛演繹，用聲音演活劇中年屆70歲的主角Mag，與蘇玉華飾演的40歲女兒Maureen間的默契十足。兩母女在劇中的思想、生活都截然不同，繼而產生矛盾，更不時互相單打，二人之間雖然有你死我活的對立情緒，卻又不失母女情。當女兒Maureen重遇潘燦良飾演的同齡鄰居Pato，及他的弟弟Ray（凌文龍飾），令兩母女間的矛盾越演越烈。

葉德嫻與蘇玉華在《親親麗南》中飾演觀念大不同的母女。

兩場公開圍讀完成後，四位演員暢談感受。葉德嫻說︰「對我嚟講非常新鮮、刺激，好似坐過山車咁樣。」她又談到角色︰「個角色好衰，而我就非常之好人。至於我可唔可以改進演技，就要靠導演，我嘅生死在佢手上。」蘇玉華認同說︰「我都覺得好似坐過山車，感覺非常良好，我未試過演出前原班人馬做一個reading，將整個排戲過程推前咗，初步掌握到人物關係，對日後排練很有幫助。」潘燦良則笑謂︰「我就好似同人哋一齊坐過山車，今次初步同觀眾交流，喺觀眾身上吸收到好多。」身為後輩的凌文龍今次與三位前輩合作，自言非常幸運，他說︰「我係被拉去坐過山車，因為我本身係怕坐過山車，但今次我非常興奮！」完場後演員及導演站在台前謝幕，現場掌聲雷動。

圍讀時觀眾反應不俗，相信正式公映時四位主演會帶來更令人驚艷的演出。

+ 4 + 3 + 2

《親親麗南》The Beauty Queen of Leenane公演詳情

2019年12月20日起 (逢星期一休演)

晚上八時正(夜場)．星期日只設下午三時(日場)

香港藝術中心壽臣劇院

票價：

(星期五–日) 堂座：HK$650 / 樓座：HK$450, $250, $150#

(星期二–四) 堂座：HK$600 / 樓座：HK$400, $200, $100#