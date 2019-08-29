撐「反修例」被取消出席上海時裝周　阮民安：絕對唔會後悔！

阮文安（Tommy）周三（28日）出席電影《曳曳同學會》的首映禮，他日前在個人社交媒體發布了一篇以《我很窮，我愛人民幣，但我更愛香港》為題的長文，網民紛紛留言致謝，對此Tommy說：「好多謝大家 ，其實我同大家講呢件事，大家唔使去多謝我，因為我呢啲少少嘅犧牲或者損失其實微不足道， 對於為咗香港未來努力嘅年輕人，呢啲唔算係乜嘢。」

Tommy說接下來會集中在香港活動，希望大家會支持，畢竟要有人支持才可以繼續活動。（陳順禎攝）

Tommy撐反修例 出席上海時裝周被取消

Tommy近來不斷就反對《逃犯條例》修訂而發聲，剛開始投資個人時裝品牌本來打算面向國際，卻因此失去內地這個寵大的市場；Tommy和老婆Eva的工作亦因而受到影響：「 除咗牌子嘅發佈計劃，本身聽日要同太太去上海做嘢，我哋出席咗呢個時裝週四年，而家被取消咗；但我覺得唔緊要，縱使有啲好實在嘅東西失去咗，但如果我能夠企喺香港人嘅一邊同大家打氣，就絕對唔會後悔！」

Tommy接下來希望開個Show和大家見面，讓大家可以輕鬆一下；而遲些會在他的社交平台公佈相關消息。（陳順禎攝）

不為五斗米折腰：我寧願同香港人一齊捱！

說到有些藝人在這風雨飄搖的時刻，選擇中國市場而去當護旗手的時候，Tommy則說：「每人都有每人嘅選擇，佢可能會以為而家揀咗錢而去做護旗手，或者係叫做跪低表態。可能今日會得到一啲既得利益，但你唔會知道之後會發生咩事。香港始終係我哋嘅根， 我唔想有一日表態愛國之後飛黃騰達， 但係我返嚟面對唔到任何一個香港人，咁我寧願同香港人一齊捱。佢哋嘅選擇係佢哋嘅事，我選擇同香港人一齊打拼。」

阮文安出席電影《曳曳同學會》的首映禮。（陳順禎攝）

在教育小朋友方面，Tommy希望灌輸兒子香港人的身份認同：「如果有一日我個仔返嚟用普通話同我打招呼我會好嬲， 香港人嚟㗎嘛，要睇多啲周星馳！我而家用咗個身教嘅形式去支持一班為香港未來努力嘅哥哥姐姐，同囝囝講大個咗要多謝佢哋，縱使最後成功與否，都要知道佢哋為你哋付出過！」