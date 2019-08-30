林秀怡被雪獲集氣力撐　餐廳生意破紀錄：求大家唔好再擺底錢俾我

TVB上位小花林秀怡近年憑《三個女人一個因》、《是咁的，法官閣下》、《婚姻合伙人》和《十二傳說》等多部大熱劇集成功入屋，深得觀眾喜愛！但近月她就因在個人社交平台對社會事件表態，慘遭TVB雪藏，令工作量大減。久未公開露面的她，日前就在IG宣布將進軍YouTube，將推出人生第一條Vlog！

現年28歲的林秀怡入行11年，近年終於捱出頭為多部劇集擔任重要角色，更升呢為「人氣女神」！但因為她在反對修訂《逃犯條例》期間，疑因兩次高調表態，而慘遭TVB雪藏，先後「被缺席」新劇宣傳和離開做了6年主持的音樂節目《樂勢力》。工作量被迫大減的她，除了去到自己有份投資的日本餐廳做生招牌，親自落場打理店舖，她更宣布進軍YouTube界！

林秀怡近年深得觀眾喜愛！(IG@kirbysau圖片)

點撃下圖重溫林秀怡以往工作！

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對此，林秀怡接受《香港01》訪問時就講道：「唔係重返啊，係第一次！因為好想同大家親近多d啲，同埋一直以來都有好多人會DM我，問我返工嘅日常同埋好多我私底下嘅嘢，其實我都好想毫無保留咁樣同大家分享，希望大家會有興趣啦！再者，希望都可以成為我另一個收入來源，不過呢個都唔係一個重要因素，最重要係希望比大家見到最林秀怡嘅林秀怡。（嚟緊係咪要比心機經營？）我會啊，但係我科技低能，我要慢慢學習，努力緊！」她更透露雖然男友曾教過她剪片，但已經忘記得七七八八，所以會從新再學。

林秀怡IG表態出事 被TVB雪藏停工：有排都唔會見到我

林秀怡都好敢言。(IG@kirbysau圖片)

林秀怡做YouTuber，大家拭目以待！(IG@kirbysau圖片)

力撐！（網上截圖）

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另外，林秀怡亦表示要衷心多謝一班網友連登嘅巴絲打支持：「係超級真心嘅，鋪頭生意都破咗紀錄，同埋好多人俾貼士，但真係唔好，求吓大家，唔好再擺底錢俾我，你地嘅心意大過一切，而我知道有好多人比我更加需要集氣同支持，所以希望大家留返啲力量幫助嗰班更加需要嘅人。」對於拍劇安排，她就稱：「一切都係等公司安排啦！」

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