宣美Sunmi至潮私服造型詳細分析　教你中性打扮如何不失性感

韓國女歌手宣美Sunmi近日帶着新歌《LALALAY》，回歸韓國樂壇。除了旋律洗腦反應甚好外，她在MV中的特色眼妝也成為了粉絲間的模仿對象，相信又會掀起新一輪熱潮。而成功增重至50公斤，身材比以前更吸睛的宣美，私下的打扮可說是一本潮流教科書一樣。想參考宣美型格的打扮，粉絲就要緊記以下的潮流要素。

1. 寬鬆代替貼身

台上的宣美經常要穿着非常貼身的舞台服，突顯她纖幼的身材。可是從她的IG可見，宣美私下偏愛寬鬆版的便服。不論是寬鬆長褲、短褲到寬鬆長版T-Shirt都是她愛好的單品。擔心寬鬆衣服會令身形變得臃腫的女生，可以參考宣美以貼身短版上衣，配搭寬鬆長牛仔褲的着法。如果身材與宣美一樣纖瘦，則可以大膽嘗試「上寬下寬」的穿法。長褲長度觸及鞋面的話，更有助拉長身形比例。

宣美IG上不時出現各種設計的寬鬆長褲，可見它的百搭程度。（IG/@miyayeah）

2. V領恤衫成性感武器

宣美的打扮通常走型格Girl Crush風，因此她不時會選擇以恤衫示人。宣美穿着的恤衫並不是上班族的正式恤衫，反而同樣是她熱捧的寬鬆版恤衫，能夠給人一種慵懶的感覺。而V領恤衫更是宣美她小露性感的秘密武器，中性的打扮也不忘一點女人味。比起淨色恤衫，宣美本人更偏愛誇張的印花，不論是豹紋、格仔或間條都經常在她IG上出現。

宣美穿着V領恤衫小露性感，配上牛仔裙又不失型格。（IG/@miyayeah）

3. 平底鞋走天涯

宣美作為一名藝人，由於需要經常穿着高跟鞋出入，所以私下她幾乎只穿平底鞋，舒緩雙腿的疲累。在宣美IG上不難見到她經常穿着Dr. Martens款的短Boot，以及現時非常流行厚底波鞋「老爹鞋」。由於短Boot和運動鞋都是百搭之選，所以不論想走型格、少女或休閒路線也非常適合。而宣美的愛鞋「老爹鞋」，相信更是細粒女生的一大恩物，拉長身體比例之餘更非常之「韓」。

宣美也非常喜歡的「老爹鞋」，相信韓迷不陌生。（IG/@miyayeah）

4. 連身裙靠黑色Boot中和

即使平日穿着偏中性，可是始終女人還是愛穿碎花或連身裙，在特別的日子打扮一下，宣美也不例外。比起貼身的短裙，宣美通常偏好選擇連身短裙，簡單方便外亦更顯女人味。上身非常女性化時，宣美慣性會配搭一對黑色短Boot中和一下，甚至在連身裙外加上西裝外套，貫徹她Girl Crush的風格，又能給人一種幹練的感覺。