【後生仔傾吓偈】與馮盈盈談性感極限　麥明詩自爆曾當街露底褲

由馮盈盈（Crystal）、麥明詩（Louisa）以及陸浩明（6號）主持的無綫（TVB）節目《後生仔傾吓偈》剛播出的一集以「性感尺度」為題，讓3位主持與一眾大學生KOL齊齊分享他們的性感底線，大談性感與暴露的分別。Louisa就提供了女生能夠散發迷人性感的竅門，她說：「我覺得露一個重點得㗎喇，你如果係條裙好緊身嘅話，就唔好Deep V囉，如果條裙好緊身你就樽領或者高領。」

今集題目是性感底線。（節目截圖）

Louisa認為運動員都好性感，是不存在暴露的，並重提她自己做運動時的性感事蹟：「之前我踩單車炒車，因為身上好多傷口，我要即刻當眾除咗件面衫，入面得個Sport bra。我第二次炒車傷咗大脾𠝹傷咗，咁我要當街除咗條褲嚟洗傷口，其實我入面只係着住條底褲，如果你睇清楚嗰個Screen cap係會見到嘅。」

Louisa曾經當街除衫除褲。(節目截圖)

而Crystal被6號問到她最性感是那個位時，她即一臉認真地說：「骨子裏囉。」且輕撥頭髮擺出一副騷在骨子裡的表情，相當搞笑，並續說：「我份人感性，所以就性感。」之後Crystal又問大家，寧願女朋友穿鬆身超短熱褲露下半部屁股，抑或是穿超緊身運動長褲：「但係成個W形狀睇到清清楚楚嘅？」她還畫圖展示，引起了眾人熱烈的討論，齊齊表示好難揀。

Crystal繪聲繪影地形容：「嗰啲緊身褲有個名嘅，人哋通常焗蛋糕，焗餅，寶寶（Crystal男友）之前都問過我『你覺得個名係咩呢？』，但係佢哋唔焗蛋糕唔焗餅，係焗West。」Louisa即笑言：「焗西瓜。」Crystal就補充：「係，焗西瓜蛋糕褲。」

Crystal笑言自己性感在骨子裏。（節目截圖）

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