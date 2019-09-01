【花姐ERROR遊2】絕密內容預先睇　全裸肥仔浴堂彎腰幫保錡執番梘

新一輯節目《花姐ERROR遊2》將於明晚（2/9）播出，「ERROR」4位成員梁業（肥仔）、何啟華（阿Dee）、郭嘉駿（193）、吳保錡（保錡）亦會繼續與花姐同遊列國到處搗蛋。節目的看點，除了是欣賞靚景之外，當然是要欣賞花姐如何「泡制」四子。而在首集中，他們會來到海拔高度有1592米、日本著名的阿蘇火山，四子還會與花姐一同浸「鬼石坊主地獄溫泉」，五人玉帛相見......

猜包剪揼，輸咗就只能夠望住人哋玩。

在浸溫泉之前，五人要先搭直升機從空中鳥瞰火山靚景，可惜座位就只有4個，花姐當然是必然的乘客之一，所以ERROR 4子就要用一種古老而又傳統的方法 - 包剪揼，去決定誰人冇份。最終，經過數回激戰後，由自稱「包剪揼小王子」的阿Dee從頭輸到尾，要留下來。望著隊友們離去的身影，他卻憤怒的說：「走吖！走咗唔好返嚟吖！」花姐聽到之後，就馬上怒斥：「你咒埋我吖而家？」阿Dee成為被罵的第一人！

花姐好嘢！

嚟到戲肉，四子終於來到目的地，在浸溫泉之前，眾人必先在澡堂清潔乾淨。而正當保錡踏入浴堂之際就已經流哂口水，​原來他記得高海寧和陳庭欣都曾經享受過同一個溫泉。不過193就提醒他說：「呢位巴打，你冷靜啲好喎。今次我地係同花姐嚟浸喎。」被一言驚醒的保錡說：「咁我都係唔鍾意喇。」聽到這一段對話的花姐，即時送了保錡幾巴掌，問道：「鍾唔鍾意我呀？好難為你咩？唔同我浸喇而家？」而保錡亦只好在花姐的「威脅」下說：「鍾意！好開心！浸！」

肉帛相見的四子，相信會令不少粉絲尖叫。

換過浴袍之後，肥仔卻面有難色，說：「第一次喺鏡頭面前......點都有啲緊張吓話。」193則安慰他說：「唓，你都冇嘢睇㗎啦。我呢啲宇宙級靚仔就唔同，大把嘢睇。」還取笑阿Dee發福。說時遲那時快，保錡就已經全裸地衝了出來：「相嗌唔好吖，我已經Ready好！」到正式落場，一行四人更在鏡頭脫清光排排坐沖涼，一班兄弟感情十分好還互相幫大家擦背，但正當保錡幫肥仔擦背之際，竟然「不小心」地跌了塊番梘，番梘又剛剛好地跣到了肥仔面前。肥仔更下意識地彎腰執番梘，現場目擊這一幕的阿Dee、193即時睇到「眼到突埋」。其後，阿Dee幫好兄弟擦背背時，又照板煮碗的跌了好幾次番梘，鏡頭借位，尺度直迫「成人影片」！

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