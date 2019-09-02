【9月陸劇】又扮Angelababy？　吳謹言《你是我的答案》少女味濃

九月開學季開播的電視劇，似乎深受限古令影響，尚未有官宣開播的古裝劇！儘管如此，九月電視劇竟吹起粉紅泡泡風，浪漫校園劇接力開播！像是于朦朧與毛曉搭檔演出的熱血愛情劇《誰的青春不叛逆》，還有改編自泰國熱門電影《初戀那件小事》，由身兼歌手身分的賴冠霖領銜主演校園高材生，讓許多粉絲相當期待開播。小說改編的題材則有《你是我眼中的山川和海洋》，在劇中除了感情戲外，還穿插了古畫修復的新穎題材。

《偽鈔者之末路》

上映資訊：2019/09/03

開播平台：台灣愛奇藝、奇異果TV

主演卡司：吳優、李卓陽、郝平、張晨光

《偽鈔者之末路》講述印刷廠師傅唐宋（郝平 飾）為了錢財與偽鈔集團合作，印製大量假鈔並難分真偽，步步墮落在犯罪的深淵，最後在警察聯合追蹤下遭到破獲。此劇是首部以偽鈔為題材的連續劇，鬥智的辦案過程、細緻的道具與人性的審問等表現相當強烈。該劇以吳優、李卓陽為主在劇中飾演稽查的警官，另外也有資深演員如郝平與張晨光等合作演出。

《偽鈔者之末路》是內地首部以偽鈔為題材的劇集。（《偽鈔者之末路》劇照）

《你是我眼中的山川和海洋》

上映資訊：2019/09/03

開播平台：優酷

主演卡司：黃聖池、樊治欣、莊達菲、馬芯妤

改編自紫魚兒同名小說，敘述在文博學院裡所發生的青春校園故事，此劇飾演女主角的莊達菲在劇中個性直白不做作，讓許多網友稱是校園版魏瓔珞，除了感情線發展，劇中一大特色就是有著許多文化遺產方面的修復與知識，看劇的同時還可以培養一下藝術細胞。

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+ 3 + 2

《命懸一線的浪漫》

上映資訊：2019/09/06

開播平台：台灣愛奇藝

主演卡司：李汶翰、李俊辰、蘇夢芸、王嘉寧

劇情講述歌手劉星語（李汶翰 飾）退出歌壇後回到校園生活，但他的生活因為忠實粉絲世妍（蘇夢芸 飾）的出現開始有了不一樣的改變。李汶翰在《青春有你》節目以第一名出道，之前也在網劇《想看你微笑》中飾演偶像歌手，擅長歌唱的他在此劇中所演唱的歌曲深受粉絲好評。

《命懸一線的浪漫》講述歌手劉星語退出歌壇後回到校園生活。（《《命懸一線的浪漫》劇照）

《你是我的答案》

上映資訊：2019/09/09

開播平台：台灣愛奇藝、芒果TV

主演卡司：郭曉東、吳謹言、趙順然、潘時七、苗馳、孫嘉俊

吳謹言繼《延禧攻略》的亮眼表現後，這次與實力派演員郭曉東搭檔演出都市愛情劇，吳謹言在此劇演出古靈精怪的女編劇，愛上冷面大叔郭曉東，兩人碰撞出不一樣的愛情火花。除了感情橋段，此劇還有穿插刺激驚險的刑案與珍貴文物探索事件，使得劇情看點更加豐富。

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+ 3 + 2

《初戀那件小事》

上映資訊：2019/09/09

開播平台：芒果TV（週一至周日每晚19:30兩集聯播）

主演卡司：賴冠霖、趙今麥、柴蔚、王潤澤、徐海喬、呂一

改編自泰國同名熱門電影，故事講述高材生梁又年（賴冠霖 飾）因挫折放棄音樂之路，在夏淼淼（趙今麥 飾）的陪伴下彼此成長。賴冠霖曾是Wanna One的成員，也發過專輯，剛好符合男主擅長音樂的形象，因為泰國電影版播出後實在太紅了，也讓這部劇還未開播就讓許多粉絲期待是否能超越電影版。

內地版《初戀那件小事》由Wanna One前成員賴冠霖主演。（《初戀那件小事》劇照）

《空降利刃》

上映資訊：2019/09/15

開播平台：江蘇衛視（每天19:35播出，一天更新兩集）

主演卡司：賈乃亮、李純、邢佳棟、張赫、劉峰超、陳方舟

《空降利刃》以空軍訓練的視野為主軸，敘述一群特種空降兵南征北戰的魔鬼訓練生涯，經歷各種戰爭的打磨，最後成為王牌空軍。此劇由賈乃亮和李純領銜主演，這是賈乃亮第一次飾演軍中角色，李純也一別之前在《如懿傳》中扮演令妃的古裝造型，以空軍制服亮相登場。

「令妃」李純於《空降利刃》的造型照心口爆汗嚇窒網民。（《空降利刃》劇照）

《在遠方》

上映資訊：2019/09/23

開播平台：浙江衛視、東方衛視

主演卡司：劉燁、馬伊琍、曾黎、保劍鋒、陳龍、梅婷

《在遠方》是一部以愛情與創業為主軸的都市劇，講述孤兒姚遠（劉燁 飾）愛上千金路曉歐（馬伊琍 飾），為了不拖累對方，姚遠離開家鄉，卻讓路曉歐失望，經過一番沉浮後創立新業，也再次點燃路曉歐的內心。劉燁在此劇扮演著落魄形象，和以往他在硬漢系列的作品有著很大出入，但對於曾獲兩次最佳男主角的劉燁來說，演技方面絕對不會讓觀眾失望。

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《飛行少年》

上映資訊：2019/09/24

開播平台：台灣愛奇藝、安徽衛視

主演卡司：嚴屹寬、李墨之、範世錡、孫銥、王浩鈞、楊東清

電視劇《飛行少年》講述一群空軍學院的學生經歷嚴格訓練與磨練後，從青春少年成為了優秀的飛行員。此劇男主角嚴屹寬在大陸有天涯四美的稱號，飾演年輕空軍意外的帥氣，他也在電影版《三生三世十里桃花》中飾演過擎蒼，俊美程度不輸同劇演員楊洋，另外曾在《破冰行動》飾演陳珂的李墨之也會一同參與該劇演出。

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《誰的青春不叛逆》

上映資訊：暫定九月

開播平台：台灣愛奇藝

主演卡司：于朦朧、毛曉彤、梁大維、尹淇、趙心怡、李梓豪

故事敘述鹿相（于朦朧 飾）和鹿因（梁大維 飾）為了體驗彼此生活互換身分，沒想到鹿相誤打誤撞成為公司總監，還巧遇職場女神唐詩（毛曉彤 飾），展開一段熱血與青春的愛情故事。于朦朧這次在劇中以熱血的大學生形象登場，和之前在《新白娘子傳奇》的角色形象有很大轉變，同樣也是高顏值藝人的毛曉彤此次與他搭檔演出，尚未開播就有一大批粉絲等待敲碗了！

女主角毛曉彤的外表非常符合內地審美，難怪會在內地大受歡迎。（《誰的青春不叛逆》劇照）

【本文獲「陸劇星球」授權轉載，相關文章：2019陸劇》你是我眼中的山川和海洋｜黃聖池、莊達菲主演 電視劇介紹、第一集開播時間、劇情預告片花絮】