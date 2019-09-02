張致恆同未婚妻正式簽紙圓婚　承諾不會重複犯錯望Twins原諒

曾自爆患有性上癮的張致恆（Steven），於7月底突然宣布已有未婚妻歐燕雯（雯雯）及已誕一子，之後連環爆出「一腳踏五船」，被獲封娛樂圈世紀賤男，不過雯雯就選擇原諒Steven，兩人於今日正式簽紙圓婚，明年9月2日再擺酒。昨晚雯雯就在Instagram限時動態上載了一對結婚戒指的照片，並倒數做張太的開心時刻。

Steven透露去年開始跟雯雯同居。（IG圖片/@stevencheung）

據傳媒報道，身穿禮服的Steven今早跟雯雯抱着兒子，跟雯雯乘坐駕到律師樓。下車後，Steven應記者要求合照，不過張太就面露難色兼嬲爆爆，似乎不想合照，然後就直接步入大廈進行簽紙儀式。可能鑑於早前婚事搞到滿城風雨，Steven今次都非常低調處理簽紙儀式，現場除了一對新人的親屬，圈中人就只有Steven好友張彥博現身，Steven家姐張詠恩、關智斌、Twins等都沒有到場。

其後Steven接受訪問時就表示會洗心革面，亦承諾會為家庭努力，希望大家能夠給予他機會，最後更再次公開道歉。問到證婚人，Steven指有爸爸及雯雯的媽媽，至於家姐張詠恩就因為有工作在身而未能到場。另外，他透露中秋過後會到內地工作，承諾不會重覆犯錯，但提到Twins早前取消關注其Instagram，Steven坦言明白對方嬲是正常的，希望過一段時間能夠跟兩人修補關係。