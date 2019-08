張致恆舊愛April拍片報平安　認分手傷痛難癒：朋友24小時陪住我

張致恆(Steven)在上個月底突然宣布結婚及已誕一子,之後被爆出「一腳踏五船」,與多名女性糾纏不清,當中包括舞台劇演員女友梁皓恩(April)。事件發生後,April曾在IG發文暗示想尋死,情況令人擔憂。相隔多日,April今日(17日)終於蒲頭,在IG上載了一條約7分鐘的短片,感謝大家的關心和支持。

張致恆(Steven)上月在IG宣布與雯雯結婚,並已榮升爸爸。(IG@stevencheung)

梁皓恩(April)曾在IG發文:「點解忽然世界末日?!#我怕過唔到今晚#被偷走的那五年」。(IG截圖@dayofapril)

April曾在IG留言:「點解忽然世界末日?!#我怕過唔到今晚#被偷走的那五年」惹來外界猜測她看不開。今日她在IG發文:「Something to Share,衷心謝謝每個朋友的關心和愛,陪伴我過渡過段時間。以後的路還很長,願大家繼續陪我一起成長和學習。Where there is pain there is love.」

April更於Steven的IG上留言「醫院見」,被網民懷疑因情緒激動產生輕生念頭,令人擔憂。(IG_dayofapril)

April今日(17日)在IG上載了一條約7分鐘的短片,同大家報平安。(IG截圖@dayofapril)

April在片中坦言拍攝這段短片不容易,而拍片的初衷是希望多謝在這段時間關心她、支持她的朋友,並指自己現時OK,她更解釋當初Post中的「#被偷走的那五年」並非指兩人拍了拖5年:「其實係因為我睇到張生個Post之前嗰晚,我睇咗一套台灣嘅電影叫《被偷走的那五年》,睇完之後就有啲感想,然後就Send Whatsapp畀張生,其實個hashtag係畀佢睇嘅,我冇諗過兩個人嘅事係可以發展到咁大,咁多迴響。所以我想同大家講返我同張生拍拖係17年,以我所知同佢之前嘅女朋友係冇重疊到,所以都希望唔會因為我一直冇講而令大家受到傷害。」

April澄清自己唔係第三者。(IG截圖@dayofapril)

因為「被偷走的那五年」,April曾被懷疑介入Steven與莊端兒之間的戀情。(IG@stevencheung)

她透露其實在與Steven拍拖初期自己有服用抗抑鬱藥,但當時Steven好有耐性、好有愛地一直陪伴在自己身邊,令她病情大有好轉,直到現在都不需要再食藥。雖然Steven後來工作變忙,但她都從未有懷疑,直至知道對方已經結婚同有小朋友的消息後大受打擊:「我知道張生結婚同有小朋友嘅消息,同大家嘅時間係一樣,因為我都係出post之後我先知,我亦都搵唔到佢,嗰陣我係極大打擊嘅,同埋我一直都同佢同居,所以我冇諗過可以咁嚴重。」最後April再次多謝關心她的人:「真係靠我啲朋友24小時陪住我,等我唔會做傻事啊,因為我都好弱,所以真係靠每一個人每一點一滴嘅幫助令到我喺呢一刻仲可以同大家報平安,我都唔知之後嘅路會點。」

Steven曾在月初公開向Aprill道歉。(IG截圖@stevencheung)