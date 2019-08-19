張致恆未婚妻雯雯再於IG發文　願一齊行落去︰感情事從來冇對與錯

藝人張致恆（Steven）在上月底突然宣布結婚及已誕一子，之後被爆出「一腳踏五船」，與多名女性糾纏不清，形象插水。Steven及後在IG發文對舊愛梁皓恩（April）道歉和為未婚妻雯雯澄清，而April在事情過後也在IG「報平安」，感謝大家的關心和支持。事情終於告一段落，雯雯在IG發文疑似為Steven護航，表明「自己選擇嘅就要努力同佢一齊行落去」。

雯雯昨日在IG貼出一張手抱著BB的照片，並寫道「I know the fact and know the truth is already good enough. My most important thing is to be tough and keep going.（我自己知道事實與真相就已足夠，我現在最重要做的事就是要堅強和向前走）」。（Instagram@aumanmannnn）

Steven的未婚妻雯雯繼昨日（18日）在IG貼出疑似抱著仔仔的合照後，其後又再貼出動態消息發長文，內容如下︰「世界上冇人唔會做錯事，你同我都一樣都會有錯嘅時候，至於值唔值得原諒，每個人都會有唔同睇法，而我就覺得都未比（畀）機會，唔通就要判人死刑。感情事從來冇對與錯，自己覺得值得就繼續，就算全世界幾唔睇好係（喺）度鬧，自己選擇嘅就要努力同佢一齊行落去。至於小朋友成長會係點，開心唔開心好同唔好，都唔係你同我可以去做結論，既然佢已經嚟到呢個世界，就俾（畀）空間佢去行佢嘅人生，所以希望大家可以停止去傷害同侮辱，一個只擁有一顆天真嘅心，無論發生幾唔愉快嘅事，都係會帶住笑容的小朋友。我仍然相信每個人都有善良嘅心。」

雯雯在IG貼出一個長文story。（Instagram@aumanmannnn）

其實雯雯在事件發生後，也曾開腔回應，內容大概表示希望大家能給他們空間，又說希望大家給機會爸爸（Steven）盡責任陪伴小朋友成長，他們也會共同做好父母的責任。

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