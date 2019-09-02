具惠善宣布暫時中斷演藝活動　將重返校園完成大學課程

韓國女演員具惠善早前宣布結束與安宰賢3年婚姻，不只斥責男方時常酒後與女性曖昧，又自爆被安宰賢嫌棄乳頭不夠性感，令公眾嘩然。具惠善與安宰賢爆出離婚至今均未有公開現身，即使具惠善執導電影《Mystery Pink》入圍首爾超短篇電影節，具惠善亦以入院割除瘜肉為由缺席，昨日（1/9）具惠善更發文疑似暗示隱退。

具惠善早前宣布結束與安宰賢3年婚姻，雙方隔空對罵。（視覺中國）

具惠善因入院割除瘜肉，缺席首爾超短篇電影節。（IG/@kookoo900）

回顧安宰賢具惠善甜蜜點滴

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具惠善昨日透過Instagram表示：「我將在隨筆集《我是你的寵物》出版之前，向大家致以最後的問候。感謝一直以來給予我的關心和愛，令我實現了夢想。祝各位今後健康幸福，我愛大家。」據韓國傳媒《體育東亞》報道，具惠善完成《我是你的寵物》後，將暫時中斷演藝活動，並會重返校園。

具惠善透過Instagram暗示隱退：「我將在隨筆集《我是你的寵物》出版之前，向大家致以最後的問候。感謝一直以來給予我的關心和愛，令我實現了夢想。祝各位今後健康幸福，我愛大家。」（IG/@kookoo900）

2003年，具惠善考入首爾藝術大學廣播演藝系，但中途退學，其後具惠善於2011年考入成均館大學藝術系影像系，惟至今仍未完成學業，相信具惠善將會恢復修讀成均館大學餘下課程。