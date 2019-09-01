具惠善IG暗示對愛情失信心？　網民諷安宰賢10日仍未公開聊天紀錄

上月具惠善和安宰賢，這對大眾眼中的模範夫婦爆離婚風波，後來更演變成隔空罵戰，當中更提及「性感的乳頭」等敏感字眼，可說是令事件變得越來越難堪。今天（1日）具惠善再更新一張照片，疑似想表達當初對安宰賢告白的後悔。

自離婚說爆發後，具惠善一直都有持續更新IG，又為自己的新書努力宣傳。今天她上傳一張照片，是她於2016年發行的單曲《會幸福嗎》的封面照，更寫上「如果當時我沒有對你說愛你的話，我們會幸福嗎。」顯然具惠善的情緒仍受着離婚事件影響，字裡行間可看出她似乎對愛情已失去信心。不少粉絲都紛紛留言為具惠善打氣，表示事情將會順利過去。

具惠善在IG暗示對愛情失信心？（IG/@kookoo900）

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早在上月22日，安宰賢方曾回應事件並表示計劃在一週內，公開與具惠善的Kakao Talk聊天紀錄，但隨即遭女方以「我不用Kakao Talk」反駁，更被發現偷偷改去新聞報道的字眼。而事件過去10日後，安宰賢仍然一直潛水，亦未見所提及的聊天紀錄的蹤影。不少網民留言「說好的紀錄呢？」，笑言現時備受批評的安宰賢可能仍在「製作」所謂的聊天紀錄。

安宰賢早前曾表示計劃一週內公開與具惠善的Kakao Talk聊天紀錄。（IG/@ aagbanjh）