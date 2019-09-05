傳與無綫提早解約　田蕊妮親解離巢之謎：一時感觸

近期有傳因為田蕊妮在社交平台的發文，而引起內地網民對她封殺。直到近日又有傳田蕊妮跟無綫提前解約的消息，引起外界關注。

田蕊妮早前在IG的發文。（Instagram截圖@tinyuilee）

田蕊妮在Facebook的發文。（Facebook截圖@田蕊妮）

近日有傳田蕊妮跟無綫提前解約，在周二（3日）的電視劇《她她她的少女時代》宣傳中，她上傳了演員們大合照到社交平台，並寫上︰「《她她她的少女時代》最後一次宣傳！各位同事江湖再見！距離9月20日嘅演唱會仲有17日，要真正閉關準備喇！」亦有傳她基本上已完成無綫的工作。

田蕊妮近來頻頻出席《她她她的少女時代》宣傳活動。（資料圖片）

現年41歲的田蕊妮向來甚少談政治，但早前就罕有地在Facebook留言：「我依家開個記者會宣布一陣間會有一個記者會，嗰個記者會嘅內容係聽日會有一個記者會⋯⋯⋯」，疑似不滿林鄭記招「無限Loop」。這個發文一出，立即引起不少內地網民熱議，有人在微博留言攻擊田蕊妮，更聲稱要將她全面封殺。

田蕊妮目前正在準備演唱會的表演。（Instagram@tinyuilee）

無綫現在播出的電視劇《她她她的少女時代》由田蕊妮主演，不過日前就有人發現她在這劇的微博宣傳近乎絕跡，連TVB的官方微博也甚少為該劇宣傳，未知是否與有傳內地網民要封殺她有關。《香港01》在電視劇宣傳活動時曾問及她有關事情，她只表示不太清楚，要問返公司。當時她說：「冇㗎，我覺得演員好被動嘅，控制唔到好多嘢，我哋就係喺演緊戲嘅時候做好自己本份，咁演完出嚟之後究竟呢個劇嘅走勢會係點樣，佢之後會係點樣，呢個我係完全控制唔到，亦都冇得到我哋擔心。」而近期她則忙於準備個人演唱會。

《她她她的少女時代》現正播出。（資料圖片）

田蕊妮2003年離開亞洲電視，2006年加入無綫，曾在TVB拍攝多齣劇集，更曾奪得奪得雙料視后。有關離巢傳聞，《香港01》聯絡田蕊妮，她以短訊回覆︰「唔係。」否認有關傳聞，被問到有關「各位同事江湖再見」的留言，她就表示︰「因為我要正式閉關排練20號嘅演唱會，當日亦係劇集最後一次嘅宣傳，大家唔知幾時會再見所以一時感觸咋。」

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