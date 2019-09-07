傅明憲IG貼蛇精相被質疑整容　公開現身大方回應：唔會花時間P圖

現年48歲的傅明憲 （Gigi）曾經是無綫的小花，甜美靚樣迷倒不少觀眾。Gigi於1995年與古天樂、李若彤合拍港劇《神鵰俠侶》，飾演郭芙一角令人印象深刻，當時更獲封為「最美郭芙」。她年前退出幕前之後就活躍於名人社交界，做慈善以及從事潛水教練的工作。早前她在IG分享了她到美國行的照片，卻即惹來了整容疑雲，不合比例的超大眼睛加上面型異常尖削的錐子臉，驚變蛇精，讓網友忍不住直呼：「整得都面目全非了」，懷疑她整容了，亦有人覺得有可能是她P圖過度。

Gigi之前po嘅相驚現蛇精臉。（IG圖片／gigi_fifi_fu ）

Gigi今日以會長身份出席香港愛護動物協會的活動時，就大方回應被網民質疑整容一事，又任影唔嬲，她還反問記者說：「咁你覺得我有冇整吖？」現場所見，Gigi真人跟她最近Post在IG的相片比較，真人正常好多，並沒有出現蛇精臉的驚嚇情況，臉型與一般人無異，只是下巴明顯比較尖，呈現出V煞臉的感覺。

Gigi今日以會長身份出席愛護動物協會的活動。(許朝暉攝)

問到Gigi有否整容，她即說：「冇整過，冇啲咁嘅事，你哋快啲幫我澄清，我自己講無用。其實我只係用咗個App嚟影相，係佢Auto影出嚟嘅效果嘅，我都唔知可以點調校。（你接唔接受到整容或者打針微調？）每個人嘅需要都唔同，我唔敢講，怕得罪人。（咁你自己呢？）我冇諗過。」至於是否P圖過度，Gigi說：「我唔會花時間P自己相，但係我會花好多時間執我喺海底影啲魚嘅相。」她還即場拿出手機示範如何用App影到自己變晒樣。

Gigi話係用App先影到自己咁嘅樣。（IG圖片／gigi_fifi_fu ）

Gigi又透露近日去了哥斯達黎加的Cocos Island潛水睇鯊魚，問到身為潛水教練，可會有學員追求她，她說：「又冇喎，我係一個嚴謹嘅老師，因為潛水係有高風險嘅活動，要執到正，當然開心玩之餘都要好安全先得。自己潛水咁耐以嚟都冇驚險經歷，我好穩陣。」提到她的舊愛莊家彬結婚，Gigi坦言兩人已無乜聯絡，但也會恭喜對方，她自己也有追求者，有時間都會約會。

Gigi話會恭喜舊愛莊家彬，旁為謝雪心。(許朝暉攝)

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以下就係Gigi貼喺ig嘅相：