IU為保護粉絲怒喝保安　泰國渡假不忘買手信「反進貢」

人氣韓劇《德魯納酒店》上週播出大結局後，一眾主演IU、呂珍九、康美娜和P.O等與劇集日前出發到泰國，一同渡過了5日4夜的假期。休息充足後的IU，昨天（8日）回到韓國時在機場發生小插曲，向來出名錫粉絲的她又一次天使上身，出言阻止保安以惡言對待粉絲。

昨天IU回韓國，吸引大批粉絲到機埸接機，場面非常熱鬧。身穿黑色長版上衣，心情似乎非常好的IU一步出機場就以雙手向記者及粉絲揮手。由於IU戴上口罩及漁夫帽，所以她都特意抬起頭讓大家拍照，而沿路IU都一直伸手接粉絲的禮物。可是由於人太多始終會混亂，其中一位保安用了較惡的語氣說：「喂！讓開！」目擊全程的IU此時發揮暖女的一面，伸手拍了保安一下，細聲說「不要這樣～」，其後保安立即展示出溫暖的笑容，並180度轉變地對粉絲說：「我們過一下。」

IU昨天回韓國時，獲大批粉絲到場接機。（YouTube截圖）

睇唔過眼的IU，開口請保安能友善對待粉絲。（YouTube截圖）

「粉絲傻瓜」IU護粉絲過程逐格捉：

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IU出手阻止保安的行為，被各大韓國傳媒及粉絲拍下，網民都大讚IU果然是貼心的大暖女。成功登上私家車後的IU，之後更靠在窗邊與粉絲聊天，親民到不得了！不過IU的好人好事當然不只鏡頭前，去泰國渡假的她也不忘自己的粉絲，竟然反過來買手信回禮。從粉絲的認證照中可見，由椰子糖、芒果乾到榴槤糕，IU都一一為粉絲準備好，實在是一名「粉絲傻瓜」，難怪她出道11年仍人氣不減。

粉絲送禮物給偶像就聽過，IU為粉絲買手信可算是反傳統！（Twitter/ @iudeft0516截圖）

IU《德魯納酒店》造型回顧：