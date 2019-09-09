【逆天奇案】曾被力捧小生復出　曾演「少年阿倫」風靡萬千少女

無綫劇集《逆天奇案》9月開拍，劇集由陳展鵬、林夏薇及黃智賢領銜主演，並由馮盈盈、蔣祖曼、海俊傑、朱健鈞、黃嘉樂、陳少邦、黃建東、林熹瞳及楊柳青聯合主演，劇集監製是陳志江，而總監製為劉家豪。《逆》是以懸疑、警匪和律政為主題的時裝劇，演員名單中，有久未露面的朱健鈞，令人非常期待。

《逆天奇案》中的演員合照，蔣祖曼﹑朱健鈞和黃智賢。（微博圖片@TVB劇評社）

《香港01》記者向《逆》總監製劉家豪查詢，他以短訊回覆確認朱健鈞有份參演，他說︰「全劇有十個case ，人物眾多，他只是客串其中一個單元，劇情就唔想爆住！」而他也透露是此劇的監製陳志江穿針引線邀請朱健鈞回TVB拍劇，他們比較相熟，而劉家豪也認為有新鮮感，至於被問到朱健鈞是否很快答應接拍？他表示︰「（朱健鈞）爽快答應。」而關於劇集的詳情，他就未有透露，回覆是下年的事，未有這麼快排期。

當年的《少年五虎》（左起）鍾漢良、朱健鈞、蘇永康、魏俊傑及鄭敬基，如今發展各異。（網上圖片）

朱健鈞這個名字可能對90後的觀眾來說比較陌生，但看見他的照片你必然會覺得熟口熟面！他近年少有出現在熒光幕，對上一次演出無綫的劇集，已經是2007年的《鄭板橋》中飾演鄭墨，現年45歲的朱健鈞在1992年時參加第一屆寶麗金卡拉OK模特兒大賽獲季軍後入行，其後憑俊朗的外表，成功獲選做1993年的電視劇《少年五虎》男主角譚鉅倫，角色原型為藝人譚詠麟，一出道便當男主角，非常厲害。其後他在《開心華之里》中飾演米雪及李子雄兒子，戲份不少。不過後來在電視圈發展平平，多演二三線角色，例如2001年在《皆大歡喜》中飾演的阿旺，他在2007年過檔亞視後發展依然平平，完了一年合約後慢慢淡出。到2016年，他也有份參演杜琪峯執導的電影《三人行》，相信今次大家可以有機會看到他的演出！

陳展鵬和林夏薇再度合作。（Instagram@rosinalam）

另外，《逆》也是男女主角陳展鵬和林夏薇繼《單戀雙城》及《乘勝狙擊》後再次合作，而且二人在《逆》中也會有感情綫，相信二人的粉絲們要密切留意了！

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