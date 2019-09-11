【專訪】Yumi鍾柔美曾參加逾100次比賽：我淨係想去學嘢

還記得12歲的時候，自己做過什麼？恐怕十個之中，有八個都只記得玩了什麼，如何在學校風流快活，雖然當時快樂過，但長大後回想起來，總覺得有點浪費光陰。有「甜心天使」之稱的鍾柔美（Yumi），正在經歷一個充實的童年。

Yumi鍾柔美，今年12歲，是一名中菲混血兒。（梁碧玲攝）

甜心天使的充實童年

Yumi是一位中菲混血兒，今年12歲，剛踏入中學生活，卻擁有一個與別不同的童年。今年1月，Yumi參加了由「紅人堂體育及娛樂集團」籌辦首屆「登堂入室歌唱比賽」，憑住唱跳一首陳慧琳的《花花宇宙》奪得冠軍。其實Yumi之前是女童組合「A Little Bit Shy」的成員，亦曾參演過多部無綫劇集，例如《城寨英雄》。

《城寨英雄》於2015年8月至11月拍攝：

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Yumi在「登堂入室歌唱比賽」決賽中唱《花花宇宙》非常忘我。（YouTube截圖）

身經百戰

自6歲開始，Yumi展開了「比賽人生」：「到而家，我諗超過100次，我都唔記得晒。」Yumi說：「我記得我6歲嘅時候第一次參加比賽嘅時候，好開心我入到決賽，雖然我冇獎攞，但我都有個好好嘅經驗。」在踏出第一步之後的100次比賽當中，Yumi得到過的獎項多不勝數，她自己甚至連奪得過什麼獎項都記不清。對比起結果，Yumi更着重比賽和學習、練習的過程，就連獲得好成績後渴望得到的獎勵都與學習有關：「我淨係想要一個好嘅環境去學嘢。」

「失手係成日都會發生，每次失手我都有啲唔開心，但我當作一個訓練。」（梁碧玲攝）

忙過大人

能夠不斷在比賽舞台上突破自己，學習是必須的，Yumi現時正在學習的才藝包括有唱歌、鋼琴、結他、色士風、跳舞、演戲，一個星期7日之中，除了固定的5天上學日之外，Yumi每星期仍然要上3至4節介乎1至1.5小時的才藝班：「而家就算幾攰都會堅持。」年紀輕輕的Yumi，學足6種才藝仍然樂在其中，因為她的興趣就是「表演」：「記得六年級畢業嘅時候，我係寫過『我的志願』，我係寫我想做一個好出色嘅藝人，我係想同其它人講我嘅才華，想畀人睇到我叻啲乜嘢，大個想喺音樂發展。」

Yumi而家學緊6樣才藝。（梁碧玲攝）

曾經反抗

雖然Yumi現時視學習為一種享受，但實際上，她仍然有試過討厭上堂，現在回想起，她亦自嘲貪玩：「我記得7歲學彈琴，其實個老師對我好好，佢買咗本書畀我叫我練習同跟住彈，但最尾我唔跟譜亂咁彈，咁佢就鬧我喇，嗰時我就喊啦，扭計唔上堂，仲要每逢佢過嚟我屋企上堂，我都會攤喺張床度扭計唔上。」

Yumi有時都會遭到網民批評：「畀人批評都好正常啫，每個人都有自己想法，我唔係唔理佢哋點諗，我唔係幾Care，最緊要都係做翻自己。」（梁碧玲攝）

學校中的「甜心天使」

「有啲同學都會叫我做甜心天使，（尷尬？）一開頭都有少少，但而家都冇乜所謂。」對比起一般人的童年，正在學習6種才藝、平均每隔約22日就有一次比賽的Yumi的日程甚至比上班的成年人更加忙碌。問她會否覺得自己與同學不同？她說：「我覺得佢哋會覺得我同佢哋唔同，佢哋會話我多才多藝，佢哋冇我咁多（興趣），但佢哋都知道我會去唱歌，跳舞，好多同學都好支持我，老師都好鼓勵我向呢個方面發展。」其實Yumi的學校生活與同其它同差不多，上課、補課、做功課、溫習、與同學們傾韓劇、電影、被男同學作弄，甚至有一段時間沉迷打機：「咪就係『食雞』（《絕地求生》）囉！之前有朋友介紹，成日都玩，入屋執槍，射人，幾好玩，不過而家好少，（點解嘅？）冇時間，因為真係好忙。」